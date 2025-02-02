台北燈節開幕 「福蛇豆豆」迎客

二○二五新北燈會昨天開幕，主燈「靈蛇獻瑞」亮相，搭配投影及聲光音效，震撼全場；台北燈節今天開幕，十三公尺主燈「福蛇豆豆」昨晚在先在中山堂廣場試燈，吸引大批民眾一睹風采。

新北市長侯友宜昨與啦啦隊女神李多慧一同點亮「靈蛇獻瑞」主燈，侯友宜說，今年燈區比去年大將近兩倍，還有來自日本、韓國及大陸江蘇各省的特色燈籠，同時融入新北廿九區特色廟宇，有十大主題燈區、六大特色活動，還有近一百二十攤「蛇麼都有市集」，邀民眾一同熱鬧迎元宵。

新北市府指出，燈會期間二月一日至十六日的假日於主舞台及走道有豐富、多元的國際級表演節目，如琉璃舞集、ＳＫＹ塗鴉舞團、歐陽慧珍舞蹈團、海波兒童劇團、晤出團故事王國、天馬戲創作劇團、光點馬戲秀、ＹＯＹＯ卡通明星見面會及街頭藝人高明德表演等，還有弗莎巴西打擊樂團遊行，周周有驚喜。

「二○二五台北燈節」今天開幕，十三公尺主燈「福蛇豆豆」靈動的眼睛及三百六十度旋轉，昨晚試燈吸引大批民眾觀賞。二月二日至十六日燈節舉辦期間的每晚六時至十時，主燈每將於半小時展演一次，每次五分鐘。

北市觀傳局長王秋冬表示，主燈設在深具歷史意義的中山堂廣場，呈現台北歷史文化與創新潮流的結合，「福蛇豆豆」顛覆對蛇的傳統印象，巧妙地融合西門町傳統與潮流文化。

參與設計的塗鴉藝術家祁孟含（阿奈）以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入西門街頭文化元素，營造濃厚潮流氛圍；主燈加入動態機械設計，將蛇吐舌與靈動眼睛生動呈現，增添幽默與活力，象徵新年到來與財運興旺。

祁孟含說，塗鴉結合台北一○一、西本願寺、紅樓、北門等台北代表性建築，底圖古代磚瓦則以七彩呈現，另結合螢光線條，透過燈光呈現不同效果。策展人劉治良表示，展演有著西門町早期跳舞機、電動遊戲機台的元素，也融入台灣在機械、科技文化的發展潛力，以油壓、機械等控制去做無間斷演出。