春節收假 今國道北向11處易塞

今天大年初五，許多民眾準備回到工作崗位，交通部高公局預判，今國道北向車潮將湧現，交通量將達六十九百萬車公里，為平日年平均的一點五倍，預判十一處重點壅塞路段，建議南部地區用路人於九時前出發、中部十二時前出發；國五北向用路人則建議九時前出發。

高公局表示，今天上午十時到晚間六時封閉國一仁德、虎尾北向入口及國一王田雙向入口；中午十二到凌晨○時封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口。高乘載管制部分，下午一時到晚間六時在國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施。另有單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、○至五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

高公局預估的重點壅塞地雷路段包括國一北向西螺─埔鹽系統、南屯─后里、苗栗─湖口；國三北向竹山─中興、草屯─霧峰、大山─香山、關西─大溪；國五北向宜蘭─坪林；國四西向潭子系統─豐勢；國六西向舊正─霧峰系統；國十西向仁武─左營端等路段。

高公局路況預報員張譽耀表示，預估今天國道交通量為一二○百萬車公里，為平日的一點三倍，其中北向交通量預估達六十九百萬車公里，為平日年平均的一點五倍。

張譽耀說，今天國一北向到湖口路段自下午二時到晚間六時左右車流量大，國五北向宜蘭到坪林可能從上午九時一路塞到晚間七時。中部在北向也將有車多壅塞狀況，包括國一北向西螺到埔鹽系統、南屯到后里，及國三北向竹山到中興、草屯到霧峰可能從下午三時將有車流湧現。

天氣部分，今天受東北季風影響，北部、宜蘭白天溫度跟初四相比下降三至四度左右，新竹以南白天天氣不錯，北部和東半部多雲；降雨則以迎風面的北部和東半部為主，中南部山區也有零星降雨。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天受東北季風影響，北部和宜蘭率先降溫，周一開工強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，一直影響到周三，直到周四高壓才會慢慢出海，東北季風減弱，轉為偏東風環境，周五整體溫度才會漸回升。