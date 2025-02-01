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明初五國道北向易塞路段出爐 國五北向有高乘載管制

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
交通部高公局曝初五國道北向易塞11路段，國五北向則有高乘載管制。圖／本報系資料照
交通部高公局曝初五國道北向易塞11路段，國五北向則有高乘載管制。圖／本報系資料照

今天大年初四，已有不少民眾提早北上準備開工，交通部高公局也估今為北向交通量最大值。而明天初五，仍有北向車潮將湧現，高公局預判明國道北向交通量將為平日年平均的1.5倍，約有11處重點壅塞路段、國五北向則有高乘載管制。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國五北向用路人則建議於9時前出發。

高公局路況預報員張譽耀表示，截至17時，國道交通量為86.9百萬車公里，預估今日交通量為136百萬車公里，為年節北向交通量最大值。所以中部地區和北部地區都陸續有擁塞的狀況：而國五北向則是從早上9時就有大量車流湧現，預估可能會持續到凌晨2時左右。

高公局提到，今天下午國道壅塞路段包括國一南向大華系統－汐止；國一北向大林－斗南、北斗至員林、頭屋至頭份、新竹系統至湖口；國三北向西湖服務區至西濱、茄苳至寶山；國五北向宜蘭至頭城；國六東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致正常。

而今天下午也發生3起小客車追撞事故。高公局說明，今日下午12時27分於國三北向236.7公里處發生2輛小客車追撞事故、15時35分於國1北向164.6公里處發生2輛小客車追撞事故、16時19分於國3北向65.9公里處發生2輛小客車追撞事故，上述事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預估，明天重點壅塞的地雷路段有11處，包括國一北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國三北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國五北向宜蘭－坪林；國四西向潭子系統－豐勢；國六西向舊正－霧峰系統；國十西向仁武－左營端等路段。

張譽耀表示，預估明天初五國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量預估達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

張譽耀提到，明天國一北向到湖口路段自下午2時到晚上6時左右車流量大，國五北向宜蘭到坪林可能將從早上9時一路塞到晚上7時。中部在北向也將有車多擁塞的狀況，包括國一北向西螺到埔鹽系統、南屯到后里，及國三北向竹山到中興、草屯到霧峰可能從下午3時將有車流湧現，預計在晚間18時會紓解。

高公局也表示，明早10時到晚上6時將封閉國一仁德、虎尾北向入口及國一王田雙向入口；中午12到凌晨24時封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口。高乘載管制部分，於下午1時到晚間6時在國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施。另有單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

初五國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供
初五國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供

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