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國道初四下午9路段壅塞 國3北向3事故造成回堵

中央社／ 台北1日電

今天大年初四，高公局表示，截止下午5時國道交通量86.9百萬車公里，仍在預期範圍內；下午有9個路段壅塞，國3北向發生3追撞事故均已排除，事故導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

交通部高速公路局指出，下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統-汐止；國1北向大林-斗南、北斗至員林、頭屋至頭份、新竹系統至湖口；國3北向西湖服務區至西濱、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致正常。

今天中午12時27分於國3北向236.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，12時33分排除造成後方車流回堵5公里；下午3時35分於國1北向164.6公里處發生2輛小客車追撞事故占用外線車道，下午3時47分排除，造成後方車流回堵8公里；下午4時19分於國3北向65.9公里處發生2輛小客車追撞事故占用內2線車道，下午4時21分排除，造成後方車流回堵4公里。

明天為春節連續假期初五，高公局預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量預估達69百萬車公里，為平日年平均1.5倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

明天國道交通疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制。另有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

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