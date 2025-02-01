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雙鐵春節連假疏運順暢 交通部政次勉一線同仁

中央社／ 台北1日電

春節連假進入返程高峰，初四、初五尤為疏運尖峰日，交通部政務次長陳彥伯與伍勝園今天視察雙鐵疏運情形，聽取高鐵、台鐵簡報，同時慰勉第一線同仁，感謝他們堅守崗位，確保旅客安全。

交通部指出，為利掌握高鐵台中站人潮狀況，交通部督請高鐵公司除成立緊急應變中心外，春節疏運期間並於高鐵台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行監控，視即時疏運狀況啟動應變措施。

交通部表示，春節假期台鐵雖受地震因素影響部分班次，但皆已陸續恢復正常運行；春節期間雙鐵疏運情形大致順暢，高鐵部分因採取各站自由座旅客分流上車人數管控發揮成效，全線疏運情況正常，車站及車廂內皆未見擁擠情形。

春節期間，高鐵去總量209.1萬人次，今年以目前日均量預估總量上看245萬人，預估今年春節高鐵總載客人次較去年可增加17.2%。另台鐵去年春節總量675.5萬人次，今年以目前日均量預估總量上看812.6萬人，預估今年春節台鐵公司總載客人次較去年可增加20%。

針對近日地震頻繁及今天適逢春節連假尾聲，北上旅運需求攀升，交通部已要求台鐵及高鐵與各運具啟動聯防機制，以強化疏運能力。若有必要，台鐵對號列車將於行經高雄及台中時，視需求加停新左營站及新烏日站，並開放站票，對於未及購票而需於車上補票的旅客，亦不加收票價，提升旅客搭乘彈性。

另外，公路客運同步在高鐵台中站備有支援車輛，可協助以客運疏運旅客，聯防機制於初二地震時有發揮作用，疏運期間將視需要也有再次啟動可能，雙鐵及公路客運將齊力疏運，讓旅客順利平安返家。

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