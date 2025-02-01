春節疏運 預估載客總量高鐵年增17.2％、台鐵年增20%

春節連假進入返程高峰，大年初四、初五尤其為疏運尖峰日，為確保旅客順利返鄉，交通部政務次長陳彥伯與伍勝園1日前往高鐵台中站及台鐵新烏日站，視察雙鐵疏運情形。據統計，高鐵今年春節高鐵總載客人次較去年可增加17.2%。台鐵則是預估今年春節總載客人次較去年可增加20%。

交通部指出，本次春節假期，台鐵雖受地震因素影響部分班次，但皆已陸續恢復正常運行；春節期間雙鐵疏運情形大致順暢，高鐵部分因採取各站自由座旅客分流上車人數管控，發揮成效，全線疏運情況正常，車站及車廂內皆未見擁擠情形，以高鐵台中站為例，每小時零4分發車的8節自由座列車，平均載運約900名旅客，乘載率約61%，仍保有充足空間，旅客可安心搭乘。

春節期間，高鐵2024年(前1日+春節7天)總量209.1萬人次，今年以目前日均量預估總量上看245萬人，預估今年春節高鐵總載客人次較去年可增加17.2%。

至於台鐵2024年春節期間疏運總量675.5萬人次，今年以目前日均量預估總量上看812.6萬人，預估今年春節總載客人次較去年可增加20%。

此外，交通部針對近日地震頻繁及今日適逢春節連假尾聲，北上旅運需求攀升，已要求台鐵及高鐵與各運具啟動聯防機制，以強化疏運能力。若有必要，台鐵對號列車將於行經高雄及台中時，視需求加停新左營站及新烏日站，並開放站票，對於未及購票而需於車上補票的旅客，亦不加收票價，提升旅客搭乘彈性，另公路客運同步在高鐵台中站備有支援車輛，可協助以客運疏運旅客，聯防機制於初二地震時有發揮作用，疏運期間將視需要也有再次啟動的可能性，雙鐵及公路客運將齊力疏運，讓旅客順利平安返家。

交通部於官網設置春節疏運專區，提供臺高鐵剩餘車票查詢，另透過1968APP即時推播高鐵車站跨運具聯防機制啟動情形，交通部提醒民眾，由於近期地震頻繁，請旅客於出發前查詢高鐵、臺鐵官網或APP，以掌握最新營運資訊，或撥打高鐵、臺鐵24小時旅客服務電話，以確保行程順利。此外，國道客運於春節期間推出最低6折優惠，且仍有充足運能，交通部鼓勵民眾多加利用國道客運，以分流鐵路運輸需求。