快訊

中美外長首通話！疑遭王毅警告「好自為之」 美國務卿回應了

昔吸毒、酒駕淡出演藝圈！55歲周明增低調討生活近況曝光

春節疏運 預估載客總量高鐵年增17.2％、台鐵年增20%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
春節連假進入返程高峰，大年初四、初五尤其為疏運尖峰日。本報資料照片
春節連假進入返程高峰，大年初四、初五尤其為疏運尖峰日。本報資料照片

春節連假進入返程高峰，大年初四、初五尤其為疏運尖峰日，為確保旅客順利返鄉，交通部政務次長陳彥伯與伍勝園1日前往高鐵台中站及台鐵新烏日站，視察雙鐵疏運情形。據統計，高鐵今年春節高鐵總載客人次較去年可增加17.2%。台鐵則是預估今年春節總載客人次較去年可增加20%。

交通部指出，本次春節假期，台鐵雖受地震因素影響部分班次，但皆已陸續恢復正常運行；春節期間雙鐵疏運情形大致順暢，高鐵部分因採取各站自由座旅客分流上車人數管控，發揮成效，全線疏運情況正常，車站及車廂內皆未見擁擠情形，以高鐵台中站為例，每小時零4分發車的8節自由座列車，平均載運約900名旅客，乘載率約61%，仍保有充足空間，旅客可安心搭乘。

春節期間，高鐵2024年(前1日+春節7天)總量209.1萬人次，今年以目前日均量預估總量上看245萬人，預估今年春節高鐵總載客人次較去年可增加17.2%。

至於台鐵2024年春節期間疏運總量675.5萬人次，今年以目前日均量預估總量上看812.6萬人，預估今年春節總載客人次較去年可增加20%。

此外，交通部針對近日地震頻繁及今日適逢春節連假尾聲，北上旅運需求攀升，已要求台鐵及高鐵與各運具啟動聯防機制，以強化疏運能力。若有必要，台鐵對號列車將於行經高雄及台中時，視需求加停新左營站及新烏日站，並開放站票，對於未及購票而需於車上補票的旅客，亦不加收票價，提升旅客搭乘彈性，另公路客運同步在高鐵台中站備有支援車輛，可協助以客運疏運旅客，聯防機制於初二地震時有發揮作用，疏運期間將視需要也有再次啟動的可能性，雙鐵及公路客運將齊力疏運，讓旅客順利平安返家。

交通部於官網設置春節疏運專區，提供臺高鐵剩餘車票查詢，另透過1968APP即時推播高鐵車站跨運具聯防機制啟動情形，交通部提醒民眾，由於近期地震頻繁，請旅客於出發前查詢高鐵、臺鐵官網或APP，以掌握最新營運資訊，或撥打高鐵、臺鐵24小時旅客服務電話，以確保行程順利。此外，國道客運於春節期間推出最低6折優惠，且仍有充足運能，交通部鼓勵民眾多加利用國道客運，以分流鐵路運輸需求。

春節交通 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

南投櫻花季受春節提前開花少 日月潭國旅客連假減兩成

春節年假近尾聲 台澎疏運達高峰

女高鐵自由座遇「襪子佔位」！ 男乘客1舉動她讚翻：簡直帥爆

嘉義地震後高鐵多班次延誤 左營站候車大廳擠滿人

相關新聞

影／彰化鹿港天后宮行業運勢籤 這3行業蛇年上籤有好運

台灣以農業起家，貿易致富，彰化縣鹿港天后宮今遵循百年傳統在大年初四抽出各行業蛇年運勢籤，土木建築業上上籤運勢最佳，進出口...

影／北港朝天宮抽出國運籤竟與去年同1支 「己丑籤」被解讀為平籤

雲林縣北港朝天宮於今天大年初四的子時，完成團拜接神儀式後，依例由朝天宮董事長蔡咏鍀抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港...

春節疏運 預估載客總量高鐵年增17.2％、台鐵年增20%

春節連假進入返程高峰，大年初四、初五尤其為疏運尖峰日，為確保旅客順利返鄉，交通部政務次長陳彥伯與伍勝園1日前往高鐵台中站...

木蛇年覆燈火 民俗專家建議衣飾3加1色討吉利

春節年假近尾聲，大年初六（3日）星期一就要開工，民俗專家建議開工日的上午5點到下午1點有三個吉時，開工儀式可準備鮮花、糖...

2025年誰會「犯太歲」一定很衰嗎？4招趨吉避凶轉好運

2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

高雄旗山天后宮抽國運籤 廟方：注意內外挑戰交錯

高雄旗山天后宮今天上午抽「國運籤」，抽得中平籤。廟方自解籤詩，認為和去年「差不多」，籤詩首句便提「龍虎相隨」，表示有兩股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。