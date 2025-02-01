準備收假！ 2月2日國道、省道壅塞路段一次看

春節連假2日即將邁入最後一天，交通部高公局預估國道交通量將高於平日運量1.3倍，其中推估最壅塞路段均為北向為主；此外公路局也提醒，省道重點路段及銜接高速公路路段預估將有壅塞或車多情形，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線楓港至水底寮路段、台9線蘇花公路、台74線臺中環線接國3交流道、台88線歸仁路段等。

高公局指出，今日截至17時，國道交通量為86.9百萬車公里，仍在預期之範圍內。預估今日交通量為136百萬車公里。下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統-汐止；國1北向大林-斗南、北斗至員林、頭屋至頭份、新竹系統至湖口；國3北向西湖服務區至西濱、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致正常。

預估明日國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量預估達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

此外，明日國道交通疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制。另有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

至於在省道部分，公路局則表示，截至下午3時止，省道及快速公路部分路段出現壅塞或車多情形，包含台2線頭城路段、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段、台61線中彰大橋路段、台74線大里二至霧峰路段、台74線太原至潭子路段、台88線鳳山至五甲系統路段等；台14甲線18K-41.5K翠峰至大禹嶺路段，將於1日18時起預警性封閉，並於明日7時視天候及道路狀況開放通行或限加掛雪鏈車輛通行；台20線149K+000至171K+000(向陽至利稻路段)因邊坡受近期地震影響，邊坡持續間歇性落石及山區濃霧發生，恐有致災的風險，已於1日13時起實施預警性封閉。

此外，預估出現北返車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段預估將有壅塞或車多情形，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線楓港至水底寮路段、台9線蘇花公路、台74線臺中環線接國3交流道、台88線歸仁路段等；另觀光風景地區聯外道路亦將有壅塞或車多情形，包含台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9線礁溪及烏來路段、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段，建議用路人行前多參考幸福公路App即時路況，避開尖峰時間及壅塞路段，或依循警廣與路側CMS提供相關路況及替代道路資訊行駛。