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木蛇年覆燈火 民俗專家建議衣飾3加1色討吉利

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年紅色、粉色、紫色、黃色都是吉祥色，年輕人喜歡黑色系衣飾，口罩可換戴吉祥色交好運。記者簡慧珍／攝影
今年紅色、粉色、紫色、黃色都是吉祥色，年輕人喜歡黑色系衣飾，口罩可換戴吉祥色交好運。記者簡慧珍／攝影

春節年假近尾聲，大年初六（3日）星期一就要開工，民俗專家建議開工日的上午5點到下午1點有三個吉時，開工儀式可準備鮮花、糖果、發粿，虔誠敬拜神明保佑新年運勢暢旺。

今年大年初四接灶神、值年太歲星君下凡，民間相傳今日要接灶神，也有人說初四和初五接財神。民俗專家蒲慶峰說，財神從未返回天庭放年假，大年初四當配角，陪灶神回人間，民眾喜歡財神不喜犯太歲，就忙著接財神而「忘記」值年太歲星君也來了。

今年大年初六各行各業正式上班，下周一開工上班日是癸卯日，上午5點到7點、9點到11點、11點到下午1點是吉時，適宜開工，公司行號可舉行團拜，敬備鮮花、發粿、糖果祈求神明保佑蛇年行大運。

在民俗信仰方面，去年生肖龍年和今年生肖蛇年都「覆燈火」，意思是黑暗中的火，喜陰不喜陽，所以覆燈火這一年運勢大多財運平平，在五行方面咸認今年生肖能屬於木蛇，蛇頭與蛇尾為青色，蛇身帶著金麟紅色，蒲慶峰建議今年多穿紅、黃、紫和粉紅為吉，開工日的衣飾最好有這幾種顏色較吉利。

蒲慶峰從八卦看今年是蠱卦，易有流行病和病蟲害，民眾要做好個人衛生，繼續多洗手，出入公共場所人多處戴口罩，今年國曆6、7兩月要注意天災，農民應做好農業防護措施。

他指出，整體運勢上易發生車禍、火災、血光之災，民眾在交通、住家的安全都要特別謹慎，言行也應小心以免受傷，尤其犯太歲正沖與偏沖的四個生肖在農曆正月、四月、七月、十月都要格外留意安全，避免危險的場所和行為。

春節 蛇年 農曆過年

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