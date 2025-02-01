影／北港朝天宮抽出國運籤竟與去年同1支 「己丑籤」被解讀為平籤

雲林縣北港朝天宮於今天大年初四的子時，完成團拜接神儀式後，依例由朝天宮董事長蔡咏鍀抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，竟抽中與去年相同的「己丑籤」，廟方解籤表示，就整體運勢來看，應與去年相差不多，還是可延續好運，屬於「平籤」。

北港朝天宮每年大年初四的子時，由廟方住持法師帶領誦經接神納福，蔡咏鍀也率全體董監事進團拜，在完成接神儀式後，再由董事長依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤共6支公籤。

在6支籤當中的港運籤被視為「國運籤」，今年很巧竟又抽到和去年相同的「己丑籤」，全場感到神奇，籤詩「綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤。花菓結寔無殘謝，福祿自有慶家門」。

蔡咏鍀認為，「己丑籤」的籤詩典故出自於「董永皇都市仙女送孩兒」，此籤大致看來還不錯，就像去年朝天宮辦了許多活動，甚至迎請媽祖到日本、美國，還到梵諦岡與教宗見面，對北港來說是有起色，也增加國際能見度，連同帶動當地經濟效應，所以未來仍將會持續辦理更多活動，弘揚媽祖精神。

水路為「壬戌」籤「孤燈寂寂夜沉沉，萬事清吉萬事成。若逢陰中有善果，燒得好香達神明。」解籤：在水的方面可能有不足，農民種植時可能要慎思。

五穀為「庚午」籤「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝。此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨」，解籤：會遇到一些問題，非一時之間可解決，所以要審慎面對，進退得宜。

六畜籤為「甲午」籤「風恬浪靜可行舟，恰是中秋月一輪。凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」解籤：年初的情況應還不錯，但中秋過後的農曆9月到年底，可能會有所變化，要多注意。

生意為「丁丑」籤「富貴由命天註定，心高必然誤君期。不然且回依舊路，雲開月出兩分明。」解籤：不要走太大步，要依循步調小心經營。