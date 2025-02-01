高雄旗山天后宮抽國運籤 廟方：注意內外挑戰交錯

高雄旗山天后宮今天上午抽「國運籤」，抽得中平籤。廟方自解籤詩，認為和去年「差不多」，籤詩首句便提「龍虎相隨」，表示有兩股勢力內外挑戰交錯，過去的盟友或對手可能產生變化，如果全民團結一致，可化危機為轉機。

旗山天后宮今天上午10時在廟裡，由主委葉億冠抽出依人口、工商、五穀、六畜抽運勢籤，其中人口籤被喻是「國運籤」，並由擔任高雄市議員的副主委林義迪擲筊，確認是第九首的「乙巳籤」，是中平籤。籤詩內容是「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看？不知此去相愛悞，他日與我卻無干。」

廟方自行解籤詩，認為這首籤詩充滿象徵性，透露出2025年（乙巳蛇年）台灣的國運將面臨複雜局勢，內外挑戰交錯，過去的盟友或對手可能產生變化，強調前行時應審慎抉擇，避免誤判情勢或依賴錯誤的承諾。

廟方認為，「龍虎相隨在深山」 ，因龍、虎是強者的象徵，形容2股勢力相互對峙，共存某個特定的環境，象徵台灣今年仍處於強權競逐之中，尤其在美中關係、兩岸局勢的變化下，台灣可能夾在強國之間，必須謹慎應對，並隱喻國內政治勢力的角逐，朝野之間仍存在強烈的競爭與對立，彼此較勁，局勢尚未穩定。

第二句 「君爾何須背後看？」 廟方指這句提醒不應過度回顧過去，而應專注於當前的道路與未來的方向； 台灣在國際與經濟戰略需積極前行，不能猶豫不決或過於糾結於過去的恩怨與政策選擇。

廟方解讀第三句「不知此去相愛悞」，意味某些合作或盟約可能存在誤判，未來可能發現部分承諾或協議並未如想像般有利，可能與國際合作、經貿關係有關，提醒台灣在對外經貿與外交策略上需謹慎選擇，避免盲目依賴單一方。