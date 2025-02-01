財神爺眷顧 彰化越南籍女移工買刮刮樂中1200萬
全台第2個「1200萬大吉利」頭獎獎落彰化。台彩今天表示，一名年輕越南籍女性與3名越南籍友人前往彩券行買刮刮樂，沒特別選號或撇步，隨手刮即中新台幣1200萬元，女移工擬將獎金全數匯回越南，讓家人過好年。
台灣彩券推出「1200萬大吉利」等春節期間限定刮刮樂，「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元，根據台彩統計至1月31日止，已刮出2個1200萬元、13個100萬元。
台彩表示，全台第2個「1200萬大吉利」頭獎在彰化祥富彩券行刮出，財神爺眷顧不分國籍，這次刮到頭獎的是一名年輕越南籍女性，當天晚上她與3名越南籍男性友人前往彩券行，4人各自挑選順眼的刮刮樂。
台彩轉述，頭獎幸運兒沒有特別選號或撇步，被「1200萬大吉利」吸引，一共買4張，隨手刮開第1張、第4個遊戲區時看到3個相同金額為「12,000,000」，該名越南籍女性全身發抖，激動表示獎金會全數匯回越南，讓家人能過好年，而她會繼續留在台灣工作。
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