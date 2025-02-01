快訊

初二大火吞台中燒肉店、星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

總預算突然萬眾矚目 綠大搞亡國感藍戰術、戰略一團亂

楊梅火燒車4死4傷 家屬發文「想了解救援過程」惹議 警方回應了

蛇年房產逢「貪狼星」 命理師：3生肖可撿到便宜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

蛇年來到，今年房市會如何？風水命理老師蔡上機表示，今年主管不動產的田宅宮，逢貪狼星、劫煞星，房市恐再上演群魔亂舞，由於田宅宮位也碰到主管國政的官祿宮，因此推斷主管機關再出重手的可能性很大。

他表示，在混亂局勢中，有三個生肖房產運比較好，比較容易撿到便宜，或是在買賣交易中獲利。不過建議要速戰速決、見好就收，盡快獲利了結、入袋為安，不要貪心想著要賺更多。

蔡上機指出，根據紫微斗數，2025主管不動產的田宅宮，正逢貪狼星、陀羅星、鈴星、天姚星、官伏星、劫煞星等星宿，這種情況稱為「風流彩杖，群魔亂舞」。

依此星象推測，2025年台灣房市，在市場房價下修之後，可能引來大量買氣，下半年把下修的一口氣再急漲上去，地產市場可能再度進入失控的狀態，再一次出現房地產及房價的群魔亂舞。

另外，由於2025年主管金錢經濟財政的「財帛宮」，和主管國政的「官祿宮」，兩宮位的化忌星，都殺向主管不動產的田宅宮，因此推測央行、房地產相關主管單位，面臨亂象民怨，必然再出重手。

蔡上機表示，從紫微運勢來看，房地產市場之亂，敵不過政府的鐵腕公權力，業界應有所警悟，不應一昧投機炒作，否則將自食惡果，招來政府鐵腕調控，面臨一天捕大魚三天乾晒網的窘境，甚至滅頂之災。

另觀察2025紫微十二生肖地產運勢，以肖馬運勢最佳，無論海內外房地產交易，都是大發利市的大好年。但要速戰速決、見好就收，盡快獲利了結、入袋為安，不要貪心想著會賺要賺更多，

其次為肖雞，投資買賣房地產，有利可圖，是最有利的財運。如有家產者，可得自父母的贈予，或因得自父母的幫助而置產。

第三為肖兔，房地產財運甚好，以地產為常業者，有利可圖，但買賣交易過程，要小心他人作梗。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

青蛇年整體運勢…36歲屬馬第1旺、這3位壓力大衰爆

過年想招財！命理師大推：家裡必放這植物「好運富貴來」

23日送神！命理師曝6禁忌、5習俗 這動作別做「恐一年走衰運」

讓小錢滾大錢！命理師曝求發財金4步驟 「3禁忌」做錯恐破財

相關新聞

台彩公司今認證1200萬大吉利頭獎 3分之1開在彰化縣

彰化縣真旺！台彩新春「1200萬大吉利」刮刮樂第二個1200萬元又在彰化縣被刮出，幸運兒是一名越南籍移工。刮出第二個12...

蛇年房產逢「貪狼星」 命理師：3生肖可撿到便宜

蛇年來到，今年房市會如何？風水命理老師蔡上機表示，今年主管不動產的田宅宮，逢貪狼星、劫煞星，房市恐再上演群魔亂舞，由於田...

開工日有學問！「這生肖」老闆避開年初六…當心沖煞到

無論是大企業或小公司，在農曆年後選擇一個好的開工開市佳日良辰，可借天地正氣之勢，納祥接福，化解潛在凶煞，消弭小人阻礙，更可接引喜神、財神等吉神，此舉不僅順應天時，更可凝聚企業向心力、讓公司上下一心，助企業起步順遂、根基穩固、鴻圖大展、事業昌盛！

初三幸運兒在哪？大樂透頭獎「蛇我其誰」 春節大小紅包獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈初四點燈 大都會公園好看又好拍

2025新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈，2月1日（初四）晚上7時在大都會公園點燈，市府民政局今天表示，今年燈會除了精彩的主燈秀...

初四迎財神！忌廚房嬉戲、罵人 求發財漏掉重點恐是夢一場

農曆大年初四，是女媧創世神話中的「羊日」，所以初四這天不能殺羊。羊字與「祥」字相通，故常說的「三羊開泰」即為吉祥的象徵。而「羊日」也是漢民族間迎神的日子，眾神明重返人間鑒察，一起來看看大年初四有哪些風俗與禁忌？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。