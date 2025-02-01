蛇年房產逢「貪狼星」 命理師：3生肖可撿到便宜

蛇年來到，今年房市會如何？風水命理老師蔡上機表示，今年主管不動產的田宅宮，逢貪狼星、劫煞星，房市恐再上演群魔亂舞，由於田宅宮位也碰到主管國政的官祿宮，因此推斷主管機關再出重手的可能性很大。

他表示，在混亂局勢中，有三個生肖房產運比較好，比較容易撿到便宜，或是在買賣交易中獲利。不過建議要速戰速決、見好就收，盡快獲利了結、入袋為安，不要貪心想著要賺更多。

蔡上機指出，根據紫微斗數，2025主管不動產的田宅宮，正逢貪狼星、陀羅星、鈴星、天姚星、官伏星、劫煞星等星宿，這種情況稱為「風流彩杖，群魔亂舞」。

依此星象推測，2025年台灣房市，在市場房價下修之後，可能引來大量買氣，下半年把下修的一口氣再急漲上去，地產市場可能再度進入失控的狀態，再一次出現房地產及房價的群魔亂舞。

另外，由於2025年主管金錢經濟財政的「財帛宮」，和主管國政的「官祿宮」，兩宮位的化忌星，都殺向主管不動產的田宅宮，因此推測央行、房地產相關主管單位，面臨亂象民怨，必然再出重手。

蔡上機表示，從紫微運勢來看，房地產市場之亂，敵不過政府的鐵腕公權力，業界應有所警悟，不應一昧投機炒作，否則將自食惡果，招來政府鐵腕調控，面臨一天捕大魚三天乾晒網的窘境，甚至滅頂之災。

另觀察2025紫微十二生肖地產運勢，以肖馬運勢最佳，無論海內外房地產交易，都是大發利市的大好年。但要速戰速決、見好就收，盡快獲利了結、入袋為安，不要貪心想著會賺要賺更多，

其次為肖雞，投資買賣房地產，有利可圖，是最有利的財運。如有家產者，可得自父母的贈予，或因得自父母的幫助而置產。

第三為肖兔，房地產財運甚好，以地產為常業者，有利可圖，但買賣交易過程，要小心他人作梗。