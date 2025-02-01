台彩公司今認證1200萬大吉利頭獎 3分之1開在彰化縣

彰化縣真旺！台彩新春「1200萬大吉利」刮刮樂第二個1200萬元又在彰化縣被刮出，幸運兒是一名越南籍移工。刮出第二個1200萬元的埔鹽鄉祥富彩券行歸功受到順澤宮加持，才開店一年就刮出頭獎。

祥富彩券行陳姓彩券銷售代理人今表示，大年初二晚間約8時有一名女性顧客刮出1200萬元，她和同行的3名男性友人爆出歡呼聲，經彩券行詢問才知他們是越南移工，幸運刮中1200萬元的是30歲越南女子，當場表示將把彩金寄回越南，自己留在台灣繼續工作。

這名幸運兒還說，沒特別挑選刮刮樂卡卡號，隨手買4張，刮第一張時在第四個遊戲區看到3個12000000，她既緊張又期待的開始發抖，特別是聽到投注機發出特別聲響，她覺得自己中大獎了，真是太幸運。

陳姓銷售代理人今表示，開店第一年，過年前把聚寶盆帶去保庇三鐵選手伊登及廣大信眾的埔鹽順澤宮加持，沒想到福氣、財氣聚在一起真的開出頭獎，因今天之前尚未獲得台彩公司證實，如今台彩認證這個1200萬元，他希望財運可以延續給更多的人。

台彩公司「1200萬大吉利」刮刮樂有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。到昨天晚間為止，已刮出兩個1200萬元、13個100萬元。