快訊

MLB／響尾蛇春訓名單不見林昱珉！無緣連2年參與大聯盟春訓

川普首度與黃仁勳面對面「會晤良好」 堅稱將對晶片加徵關稅

「阿北變阿公」 柯文哲IG發文曝剃光頭之謎、瘦11公斤頭髮全白

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大甲鎮瀾宮抽出國運籤「中下籤」 顏清標：要和諧溝通

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標和解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男共同說明。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標和解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男共同說明。記者游振昇／攝影

台中大甲鎮瀾宮今晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年國運籤是中下籤，去年是中上籤；顏清標說人口的國運籤，大家要和諧，要溝通，台灣經濟要好就需互相才會圓滿。

解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，今晚抽出人口籤是中下籤，這支國運籤是中下，溝通協調，建立共識年，在既有基礎上，捉住變化，轉型創新；在建設和經濟上要在現有基礎上傳承，才會突破；周建男說明，雨水這支籤中等，早冬籤是中上，允冬也是中上籤。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年國運籤要大家和諧溝通，國運昌隆經濟才能好，才能圓滿處理。

鎮瀾宮蛇年「雨水」中等、「早冬」和「允冬」都屬中上籤；鎮瀾宮去年國運籤抽到中上籤，前年也是中上籤；今晚舉行祈福誦經儀式後，今天子時，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖祈求。

鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支人口籤是「郭華醉酒誤佳期」。內容「須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」。

大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤受矚目 其他廟宇已抽出上上籤和下下籤

盧秀燕大年初一連跑4廟發紅包 有人從宜蘭來拿紅包沾喜氣

大年初一國運籤出爐 苗栗玉清宮抽「人民」下下籤

影／南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

相關新聞

2025年誰會「犯太歲」一定很衰嗎？4招趨吉避凶轉好運

2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

影／北港朝天宮抽出國運籤竟與去年同1支 「己丑籤」被解讀為平籤

雲林縣北港朝天宮於今天大年初四的子時，完成團拜接神儀式後，依例由朝天宮董事長蔡咏鍀抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港...

高雄旗山天后宮抽國運籤 廟方：注意內外挑戰交錯

高雄旗山天后宮今天上午抽「國運籤」，抽得中平籤。廟方自解籤詩，認為和去年「差不多」，籤詩首句便提「龍虎相隨」，表示有兩股...

蛇年房產逢「貪狼星」 命理師：3生肖可撿到便宜

蛇年來到，今年房市會如何？風水命理老師蔡上機表示，今年主管不動產的田宅宮，逢貪狼星、劫煞星，房市恐再上演群魔亂舞，由於田...

影／嘉義新港奉天宮國運籤 國家和氣、小心天災保平安

嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午以連續3個聖筊擲出國運籤第33首己已簽，奉天宮董事長何達煌表示，今年國運籤屬中上籤，媽祖提...

台彩公司今認證1200萬大吉利頭獎 3分之1開在彰化縣

彰化縣真旺！台彩新春「1200萬大吉利」刮刮樂第二個1200萬元又在彰化縣被刮出，幸運兒是一名越南籍移工。刮出第二個12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。