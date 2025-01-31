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新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈初四點燈 大都會公園好看又好拍
2025新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈，2月1日（初四）晚上7時在大都會公園點燈，市府民政局今天表示，今年燈會除了精彩的主燈秀、還規畫10大主題燈區、歌唱及踩街表演，還有逾120攤「蛇麼都有市集」，並限量發送3000個小提燈，歡迎民眾「一起play」。
民政局表示，明晚新北燈會開幕式晚間6時30分，由法國電子音樂家Divyns 狄文斯、金曲歌王葛西瓦帶來精彩開場表演。新北市長侯友宜7時主持主燈點燈儀式後，還有人氣歌手閻奕格、蕭秉治接力演出。
「蛇麼都有市集」120攤，包括傳統小吃、日韓美食，以及各式文創小物，讓參加民眾在欣賞充滿趣味和創意的燈光盛宴同時，還能享受美食和購物樂趣。民眾領取「蛇燈精靈」小提燈後，可以在現場組裝完成，讓小朋友提著燈籠逛燈會，好玩又好拍。
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