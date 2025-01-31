新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈初四點燈 大都會公園好看又好拍

2025新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈，2月1日（初四）晚上7時在大都會公園點燈，市府民政局今天表示，今年燈會除了精彩的主燈秀、還規畫10大主題燈區、歌唱及踩街表演，還有逾120攤「蛇麼都有市集」，並限量發送3000個小提燈，歡迎民眾「一起play」。

民政局表示，明晚新北燈會開幕式晚間6時30分，由法國電子音樂家Divyns 狄文斯、金曲歌王葛西瓦帶來精彩開場表演。新北市長侯友宜7時主持主燈點燈儀式後，還有人氣歌手閻奕格、蕭秉治接力演出。