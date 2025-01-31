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求財運這麼做！下周一初六開工 4生肖記得「躲太歲」

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
今年開工日落在初六，想要大吉大利大發利市，收到紅包記得別花掉。本報資料照片
今年開工日落在初六，想要大吉大利大發利市，收到紅包記得別花掉。本報資料照片

今年開工吉日落在正月初六這天，命理師柯柏成說，當天也是立春。蛇年閏年閏6月，整年度有兩個立春節氣，分別是2025年2月3日和2026年2月4日（農曆臘月17），來自天地給予雙重祝福，「一年兩個春，黃土變成金」，寓意著一年將帶來好運。

柯柏成說，開工吉日在正月初六，好處是年假後第一天上班日，不用為了開工拜拜而中斷假期。初六也是立春，依據八字原則，交節氣的時間為晚上10時10分13秒，從這個時間點精準到秒，之後才是屬蛇，之前出生的都是屬龍，這一點是八字原則，跟很多人誤認為大年初一起就是新的生肖是有差距的，由於時間可以精確到秒，因此生肖不會有弄混的狀況出現。

民俗中這天要躲春，在命理學中又被稱之為「躲太歲」，犯太歲的生肖在交節氣的時間點不要在戶外遊蕩，像是值太歲的蛇、沖太歲的豬、刑太歲的猴和虎，因為這個時間點已經是晚上22時後了，大部分的人應該比較不會有這種問題，可以的話就早早上床入睡。

從這一天起，就進入青蛇雙春年，雙春年被認為宜嫁娶，因為「雙春」象徵著多子多福氣，春在台語的諧音有存、剩或有餘的意思，可在這天轉168元到自己帳戶，親戚朋友之間互轉也可以，幫財運添個好彩頭。

民俗上如果有收到老闆主管發的開工紅包，千萬別急著花掉，連錢帶紅包要壓在辦公桌的桌墊下或抽屜裡，可以把財運延續擴大，錢最起碼留到元宵再花，空的紅包袋繼續放到明年的除夕前再回收掉即可，空的紅包袋可以持續接引貴人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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