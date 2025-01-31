雙喜臨門彩券行隔壁財神廟 同時開大樂透、威力彩二獎

今天大年初三，彩券行買氣仍強強滾，屏東市一家彩券行30日同時開出大樂透、威力彩二獎，堪稱雙喜臨門，這家彩券行就在屏東火車站附近，屏東都城隍廟與五路財神廟的隔壁，春節期間買氣爆棚，成長翻倍。

這家彩券行是屏東市天天來公益彩券行，經營7年多，昨30日同時開出大樂透、威力彩二獎，一般來說，大樂透與威力彩不會在同天開獎，大樂透是星期二與星期五、威力彩星期一與星期四開，因遇到大樂透春期期間加碼天天開，大樂透與威力彩同時開獎相當少見。店家開心在店內布置跟大家宣布好消息，寫著「金蛇進店、霸氣眷顧」。

彩券行旁邊的五路財神廟明2月1日上午將發錢母，預估將可帶動一波買氣，昨開出大樂透、威力彩二獎消息傳出後，彩券行今買氣爆棚，周邊除了火車站外，附近也有屏東市公所舉辦年街市集，春節期間人潮多，相當熱鬧。