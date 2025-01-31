雙喜臨門彩券行隔壁財神廟 同時開大樂透、威力彩二獎
今天大年初三，彩券行買氣仍強強滾，屏東市一家彩券行30日同時開出大樂透、威力彩二獎，堪稱雙喜臨門，這家彩券行就在屏東火車站附近，屏東都城隍廟與五路財神廟的隔壁，春節期間買氣爆棚，成長翻倍。
這家彩券行是屏東市天天來公益彩券行，經營7年多，昨30日同時開出大樂透、威力彩二獎，一般來說，大樂透與威力彩不會在同天開獎，大樂透是星期二與星期五、威力彩星期一與星期四開，因遇到大樂透春期期間加碼天天開，大樂透與威力彩同時開獎相當少見。店家開心在店內布置跟大家宣布好消息，寫著「金蛇進店、霸氣眷顧」。
彩券行旁邊的五路財神廟明2月1日上午將發錢母，預估將可帶動一波買氣，昨開出大樂透、威力彩二獎消息傳出後，彩券行今買氣爆棚，周邊除了火車站外，附近也有屏東市公所舉辦年街市集，春節期間人潮多，相當熱鬧。
1月30日開出威力彩二獎全台有兩注，一人可獲得1147萬1552元；大樂透是四注，一人可獲得113萬4108元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言