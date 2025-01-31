「聽某嘴大富貴 」 2對年輕夫妻幸運刮中100萬
聽太太的話很重要。春節期間民眾喜歡買刮刮樂試手氣，有二對夫妻則因為先生聽了太太的話而幸運刮中大獎。
第一對幸運中獎的是新北年輕夫妻，新北市新店區「恩典滿溢彩券行」代理人葉先生表示，原本該對夫妻的太太想要跟朋友在過年集資買刮刮樂沾沾喜氣，可惜沒有實現，太太便邀先生一起去玩刮刮樂。
葉先生表示，他們當天陸續刮了200元、300元、500元、1000元面額的刮刮樂都有中獎，直到最後1000元面額刮刮樂刮出1000元，太太表示非常有靈感可以中大獎，疼妻的先生主動再加碼購買了「2000萬超級紅包」，太太便決定以老公幸運數字11選購，沒想到真的刮出100萬，太太開心直說：感謝老公加碼讓她刮出大獎，也讓倆人出國旅遊的夢想得以實現。
桃園市蘆竹區「鴻富發彩券行」代理人李小姐也表示，幸運刮中百萬的是是桃園新婚夫妻，赴美工作的倆人趁年前回台辦理結婚並在台灣過農曆年，採買年貨時順道到彩券行試手氣。
李小姐表示，買了幾張「2000萬超級紅包」刮完後的先生以為沒刮中就將彩券丟一旁，太太直覺不對：「用台彩APP再對一次看看」，先生表示：「不用啦，我已經對過沒有中」，太太說：「聽我的就對了，堅持用App確認，手機畫面跳出總獎金超過5萬元。」
李小姐表示，兩人瞬間又驚又喜，互看了一眼，並趕緊將彩券遞給店員確認，竟是大獎100萬元，先生笑著對太太說：「果然聽某嘴大富貴，以後凡事都聽妳的。」
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