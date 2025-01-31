遊金山老街見彌勒佛招手 阿北驚喜刮中100萬

位於新北市金山區的「億來彩券行」代理人葉小姐表示，彩券行位於金山老街每到春節期間都會有許多遊客到店，店家春節前就把店內供奉的彌勒佛擦拭乾淨，並祈求店內能夠刮出大獎來，沒想到小年夜果真刮出百萬獎。

葉小姐表示，幸運刮中百萬獎的是1名阿北，逛街時看到人潮滿滿的彩券行裡有一尊微笑彌勒佛像是在對他招手，就被吸引進店並一眼相中「2000萬超級紅包」。

葉小姐指出，該位阿北隨手挑選了一張刮中1000元覺得有中獎相當有喜氣，便再請店員幫忙挑一張，刮開後比對符號後驚覺竟中了大獎100萬，開心的一直對店員道謝，並將同一本拆開後剩餘的17張全都買下，表示要帶回家與家人一起刮，將中獎喜悅分享給家人。

「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至1月30日，已刮出3個2000萬元、111個100萬元。