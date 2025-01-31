走春迎財神 第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

過年期間大家會團聚，發紅包給予喜氣。最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來，直接抽出5400元，姪子馬上後悔大哭。不少網友看完表示「當場抽出來還嫌真的有夠不行欸」、「超棒的結局」。

2025-01-31 08:54