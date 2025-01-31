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過年發紅包...姪子當場拆開嫌「怎麼6千而已」 叔叔一招反制他秒反悔大哭

聯合新聞網／ 綜合報導
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年期間大家會團聚，發紅包給予喜氣。最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來，直接抽出5400元，姪子馬上後悔大哭。不少網友看完表示「當場抽出來還嫌真的有夠不行欸」、「超棒的結局」。

網友在社群平台「threads」po文表示，中午家裡發紅包，叔叔包了6000元給姪子，結果姪子當場拆開來說了一句「怎麼6000而已？」，叔叔聽完後臉上的笑容逐漸消失，淡定地伸手把紅包拿回來，從裡面抽走5400元，然後把剩下的600元塞回姪子手裡，「喔，那你拿這個就好」，姪子聽完當場後悔大哭。

接著姪子邊哭邊拉著叔叔的衣角道歉「叔叔！我錯了！6000很多了！真的很多了！」，叔叔低頭看了一眼，回應「可是你剛剛不是嫌少嗎？怎麼現在又覺得很多了？」一旁原po直呼「他真的完美詮釋什麼叫從小教育」。

文章一出，不少網友也表示「現場拆絕對是大忌，超沒禮貌」、「當場抽出來還嫌真的是有夠不行欸⋯紅包是個不管多少都心存感恩收下就好的東西」、「其實6000已經很多了 」、「我覺得超沒禮貌，叔叔沒有義務一定要給你很多壓歲錢，過年包紅包只是走個心意跟習俗」。

很多網友也認為叔叔教育的好，「叔叔做得好，而且他溫和教育侄子的態度好極 」、「從小讓他知道什麼不該說，沒禮貌就該好好教訓」、「這個叔叔作風我喜歡」、「成功的機會教育」、「叔叔贏了面子跟裡子」、「怎麼會教出這種沒禮貌的小孩，叔叔重新教育讚」。

姪子 春節 紅包 蛇年 農曆過年

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