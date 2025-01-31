2025全台必訪財神廟TOP 10 絕對財運亨通、有拜有保庇

財神爺請保佑我吧！

新年好，新年到，穿新衣，戴新帽！迎接農曆新年，到各大廟宇拜拜走春絕對是台灣人的過年集體記憶，除了祈求神明保佑來年健康平安、事事順利，上班族們更是誠心祝禱，希望得到財神爺眷顧，讓萬年凍漲的薪水能有點起色；抑或是投資理財方面能更加精準有道，為自己爭取被動收入！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年人氣最高的「全台求財勝地TOP 10」，除了大家最熟知的竹山紫南宮、中和烘爐地，你知道還有一處承襲漢唐傳統科儀的「迎富送窮廟」嗎？春節連假，趕快召集親朋好友到廟裡參拜求錢母、發財金，用真心誠意感動虎爺、財神爺、城隍爺、土地公等各路管財的大神們，讓荷包賺飽飽、財運滾滾來！

No.10 台北松山／松山霞海城隍廟

地址：台北市松山區八德路四段439號

營業時間：06:00～22:00

松山霞海城隍廟的主神為城隍爺，供奉其中的五路財神據傳相當靈驗，是不少股票族口耳相傳的必拜財神廟，因此聲名遠播、香火鼎盛。廟方也會在每年農曆正月初五開放信眾摸財神鬍鬚、分送錢母，吸引大批信眾早起排隊搶領，「五點，超冷的，我硬逼迫自己爬起來，天還沒亮就騎車來排隊」、「今年想去領個錢母，但Google到了去年的新聞卻是發現人潮洶湧，有點可怕，甚至很多人是前一天就去排隊」。

求財開運必知：

除了摸財神鬍鬚、領錢母加持財運，另外還有財神燈、財庫燈和虎爺偏財燈等點燈祈福儀式。「財神燈」代表招財、平安、光明，吸引許多生意人、投資信眾，祈求財源廣進；「財庫燈」意在日夜照耀財神殿，保佑事業順利、財庫圓滿；虎爺偏財燈則顧名思義為偏財運加持，讓投資理財之路更順利。

No.9 南投草屯／敦和宮

翻攝自FB／草屯敦和宮財神爺

地址：南投縣草屯鎮敦和路74號

營業時間：06:00～20:00

主祀武財神趙天君的草屯敦和宮建廟歷史超過200年，擁有最世界最大尊的巨無霸財神爺銅像，神像高達162台尺、重60公噸，不僅是當地的信仰中心，更是代表性的重要地標，除了眾多香客慕名參訪，也成為許多遊客到南投必訪的宗教文化景點，「敦和宮也是常會去拜拜的廟宇，最喜歡在最頂，往下俯瞰，真的很舒服」、「一樓還有縮小版財神像，摸了就會有好運喔」、「摸完隔天買刮刮樂分別中獎500元、1000元，感覺真的有靈驗啊」。

求財開運必知：

看完壯觀財神像，別忘了到正殿一樓看看縮小版財神金身和金元寶，廟方開放信眾摸財神、補財氣，撫摸時也可以依照告示牌指示，默念「摸元寶賺錢免煩惱、摸金鞭人生像神仙、摸虎嘴人生平安大富貴、有摸有添人生大吉昌」，為新年祈求好運氣。

No.8 桃園大溪／迎富送窮廟

翻攝自FB／大溪迎富送窮廟

地址：桃園市大溪區康莊路五段12巷18號

營業時間：07:00～20:00

「迎富送窮廟」原名天公祖廟，擁有全台獨一無二的「元寶金殿」，也是台灣唯一承襲漢唐迎富送窮傳統科儀的寺廟，先誦念送窮咒文將「智窮、學窮、文窮、命窮、交窮」五窮送走，再迎接「福、祿、壽、喜、財」五富，不同於一般宮廟的特殊拜法，讓網友直呼「真是好有特色的一間廟」。

開始參拜前，可先到廟前的五路轉運池洗手，象徵洗去身上的霉運；完成拜拜流程後，也別忘了到「五色聖筊大道」打卡拍照，讓全身沾滿好運再回家！

求財開運必知：

來到財神廟一定要求發財金，迎富送窮廟的「五路招財錢」相當著名。只要手持六色聖筊向神明稟報姓名、生日、地址、職業等個人資訊，再依照指示擲筊，結果符合者即可至服務台領取招財錢與招財卡。每人每天限求一次，不能幫他人代求喔！

No.7 屏東車城／福安宮

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

營業時間：05:00～22:00

走訪國境之南，怎麼可以錯過台灣三大土地公廟之一的車城福安宮呢！不同於鄰里間常見的小巧土地廟，福安宮廟殿建築高達六層樓，規模宏觀、內部雕刻工藝精湛，年年吸引無數進香團前往參拜，受到網友稱讚「來拜拜之餘也可以順道欣賞整個建築的華麗及特別之處」。廟旁還有地下一層、地上七層的現代化香客大樓，提供遠道而來的香客住宿休憩，日日都能見到人潮絡繹不絕、香火鼎盛的景象。

求財開運必知：

今（2025）年除夕夜、大年初一至初五，廟方也準備了蛇年招財平安錢母，每天上午10點、下午2點兩梯次發放，每梯次各3,000枚，數量有限，送完為止。領取錢母的人潮眾多，經常綿延數公里，附近路段也容易出現塞車情形，提醒大家過年排隊領喜氣的同時，也務必多注意自身安全。

No.6 新北中和／烘爐地南山福德宮

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

營業時間：24小時營業

遠遠看見高達108尺的大神像，就知道北台灣最夯的求財勝地「烘爐地」到啦！24小時開放的烘爐地，正式名稱為南山福德宮，山頂正殿主祀台灣民間最普遍信奉的土地公，山腰間則設有五路財神殿，以求財靈驗和開闊的大台北夜景聞名。後方還有登山步道可通往南勢角山，吸引許多家庭趁著假期前來，家長們進香參拜祈求財運亨通的同時，還能帶著全家大小一起健行運動，一舉兩得。

求財開運必知：

來到南山福德宮求財，一定要記得過五路財神橋換錢母，也別忘了摸摸土地公金身，把好運全方位帶回家。蛇年新春期間，烘爐地準備了春節限定發財金，讓信眾可以開運納財、富貴滿盈；喜添香油錢滿500元即贈平安賜福保鮮盒；點光明燈、太歲燈、華佗燈或全戶消災儀式，還送招財蛇年紀念幣。所有活動贈品限量發完為止，想獲得土地公、財神爺保庇，動作可要快！

No.5 新北石碇／五路財神廟

地址：新北市石碇區大湖格路20之1號

營業時間：06:00～18:30

從香爐、金爐、聚寶盆甚至柱子，目光所及都是元寶造型裝飾，一踏進石碇五路財神廟就感覺瑞氣千條、財氣爆棚，讓許多讓網友忍不住直呼「金碧輝煌好華麗」。石碇五路財神廟共有13座香爐，可按照標示數字，依序參拜上香。想得到特定神明庇佑，也可以直接言明許願，或依照自己的生辰五行屬性參拜財神，屬「金」拜西路財神；屬「木」拜東路財神；屬「水」拜北路財神；屬「火」拜南路財神；屬「土」則拜中路財神。

求財開運必知：

只要擲出一副聖筊即可領取發財金，還能拿零錢向虎爺交換幸運錢，另外也有許願池可以丟銅板招財，有網友表示「丟中中間鑼響更靈驗」。今年春節初一到初五，廟方準備了6款「開運福袋」免費發送，每款福袋內含的開運符各有不同，每天限量1,000組，送完為止。

No.4 台中北屯／廣天宮

翻攝自FB／台中廣天宮 財神開基祖廟

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

營業時間：08:00～21:00

台中廣天宮供奉「四川峨嵋財神開基老祖」正尊，據傳是全世界位階最高、歷史上第一尊由皇帝頒旨雕刻的財神爺金身，距今已有1,400多年歷史。廟方會在每年農曆三月十五「求財日」，舉辦財神聖誕賜財大法會與財神文化祭，免費發放「平安令」、「健康令」、「發財令」以及三合一「金輪令」等4種財神令牌，除了有招財之意，也有護佑信徒平安、健康的含義。

求財開運必知：

想祈求財運一路發的朋友，可向財神爺借取「168錦囊妙計發財錢母」，錦囊內容包含象徵匯聚四方錢財的壹元、伍元、拾元、伍拾元硬幣共12枚；結緣聖籤一則，提醒信徒當前的運勢現況並給予指引方向。錢母可用於消費、投資，在市場上流通，寓意以錢生錢、以錢滾錢。也別忘了隔年要向財神爺還願，以360元金額往上隨喜增添，感謝財神爺庇佑。

No.3 嘉義新港／奉天宮

地址：嘉義縣新港鄉大興村新民路53號

營業時間：05:00～23:00

被核定為三級古蹟的嘉義新港奉天宮，集歷史文化、宗教信仰和建築藝術為一體，主祀神祇「開臺媽祖」更是赫赫有名，為台灣媽祖信仰的代表性指標之一。

除了實體參拜進香，廟方近年也發展線上求籤服務為信眾解惑，不少網友回饋表示，「雖然是透過網站求籤，但是奉天宮媽祖會讓你真的有『交流』的感覺」、「新港奉天宮跟東港鎮海宮的線上求籤真的都很猛。當然準不準可能不是抽籤當下就能知道，但你看到籤的那一瞬間真的會知道，這籤是在跟我對話沒錯」。

求財開運必知：

祈求財運旺旺來，千萬不能錯過奉天宮「金虎爺」，不僅能換錢母，還能換「錢水」！只要向虎爺稟名姓名、地址和願望，再投入香油錢換取2個銅板當錢母，接著將福水、銅板一同過爐，回家後用透明杯裝錢水，放在神明廳或辦公室3天，再把福水灑在家中或辦公室，即可達到招財效果。

No.2 雲林北港／武德宮

翻攝自FB／北港武德宮-財神開基祖廟

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

營業時間：06:00～22:00

雲林北港武德宮號稱全台規模最大的武財神廟，奉祀以中路財神趙公明為首的五路財神，正殿神龕下也供奉了財神坐騎「黑虎將軍」，相傳驅邪鎮煞十分靈驗，還能招財咬財，人氣不亞於財神爺！

今年廟方也以Q版黑虎形象推出一系列文創商品，種類涵蓋零錢包、紅包袋、計算機、悠遊卡、手機座等，兼具招財聚寶的好兆頭與生活實用性，受網友大讚，「爆炸可愛，今天在現場入手超多黑虎」、「收藏起來」、「一定要下單的呀」。

求財開運必知：

武德宮的求財服務項目主要有3項，包含點財神燈、補財庫，以及用實木打造、搭配聚寶盆等吉祥意象雕刻而成的「五路財神財寶箱」。請示武財神、獲得一副聖筊後，即可繳付緣金請回財寶箱，據說將銀行存摺、股票帳戶、房產地契影本放置其中，就可以得到財源滾滾的增值效果。

No.1 南投竹山／紫南宮

翻攝自FB／竹山紫南宮

地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

營業時間：07:00～21:00

求財廟的聲量王者寶座，果然由「它」不負眾望拿下！竹山紫南宮不分平、假日，總是香火鼎盛，每逢春節連假更是人山人海，全台信眾蜂擁而至求發財金，連交通部公路局都得繃緊神經祭出交通疏導措施，避免附近車潮壅塞。2025年元旦前夕，甚至出現信眾帶著板凳佔位置，卡位領生肖招財錢母的亂象，可見紫南宮在台灣人心中的地位有多高！

求財開運必知：

紫南宮全年無休，每天早上7點到晚上9點都能辦理求金及領取手續，讓民眾「有求必應」！只要向土地公稟告姓名資訊，第一次就擲到聖筊者，就能借到600元；若第二次才擲出聖筊則可借500元，以此類推。擲筊6次皆未獲土地公應允者，則無法求得發財金，只能下次再接再厲或改求祈福金雞。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月16日至2025年01月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

什麼是5B2C？《甄嬛傳》蛇年馬拉松直播連結、重點時程、聊天室專有名詞一次看

2025尾牙、搶票、刮刮樂前必聽！「花家神曲」成中獎魔法 網笑：謝謝老祖宗

春節期間6都市民如何倒垃圾？停收時間、清運調整資訊一次看

過年送什麼最暖心？網友激推健康實用好禮 滴雞精成首選

台灣人過年也逃不過諧音梗！家樂福「EMO吉賀新年」一鍵生成春聯、斗方