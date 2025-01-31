不斷更新／初三北返車潮今達車流高峰 國道18地雷路段曝光
（6:50更新）
今天為春節連續假期第7天、大年初三，預期是這次春節連假車流高峰，目前國道北、中、南區車流順暢。另外，針對今晨4時5分台南市東山區發生規模4.4地震，高速公路局表示，經初步巡查國道各路段的道路、橋梁、隧道等無災情，交通亦維持正常通行中。後續將依標準作業程序，針對相關公路設施持續辦理進一步檢查（測）作業。
今天將出現北返車潮，高公局預估今天國道交通量為139百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。
至於今天國道重點壅塞路段，高公局預判為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。
高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。
今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
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