初三現車潮 低溫下探10度

今天是大年初三，交通部公路局估可能出現旅遊車潮，包含著名景點清境農場、日月潭、朝天宮等十九路段將有車多、壅塞情形。中央氣象署則發布低溫特報，新竹、苗栗局部地區清晨恐出現十度以下氣溫。

交通部中央氣象署發布低溫特報，受輻射冷卻影響，今天清晨新竹縣、苗栗縣局部地區有攝氏十度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾做好保暖措施。

據中央氣象署天氣概況，初三南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、北部地區及澎湖、金門、馬祖雲多，也漸漸轉為有局部降雨天氣，愈晚降雨機率愈增，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，清晨台南以北及宜蘭、金門、馬祖低溫約十一至十四度，其中新竹及苗栗有局部十度以下低溫發生的機率，其他地區低溫約十五至十七度。此外，基隆北海岸及恆春半島易有八至九級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動多注意安全。

公路局提醒初三可能塞車路段，包含台一線水底寮至楓港、台十八線接國三中埔交流道、台六十一線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台六十四線接國三中和交流道、台七十四線台中環線接國三交流道、台八十六線接國一仁德系統及歸仁交流道、台八十八線鳳山至五甲等路段。

另外，台二線與台二乙線關渡至淡水、台二線福隆及萬里至大武崙、台三線大溪、大湖及古坑至梅山、台九線蘇花路廊、南迴公路、礁溪及新店至烏來、台十四甲線清境農場、台十七線南鯤鯓代天府、台十九線北港朝天宮、台廿一線日月潭等路段，也都是可能塞車路段。

公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，西部和東部國道客運尚有大約七、八成空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。呼籲民眾出遊前參考智慧化省道即時資訊服務網等，多加利用公共運輸。