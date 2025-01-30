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紫南宮金雞母、扮財神 台中這2家都刮出2張100萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大里區的爆米發彩券行代理人薛寶國扮財神，店內刮出2張100萬元、1張10萬元刮刮樂。圖／薛寶國提供
大里區的爆米發彩券行代理人薛寶國扮財神，店內刮出2張100萬元、1張10萬元刮刮樂。圖／薛寶國提供

台中市北屯區的億萬富翁彩券行，過年前到紫南宮請回招財金雞母，除夕及大年初一，連刮出2張100萬元刮刮樂；大里區的爆米發彩券行代理人薛寶國扮財神、員工穿發財衣，店內不但刮出2張100萬元刮刮樂，除夕也刮出10萬元，中獎連連。

另外， 台中市太平區樹孝路的財廣進彩券行去年新開，今天也是中獎連連，上午7時先刮中100萬元刮刮樂，後有賓果花125元中5萬元，後面還有人刮中1萬元。業者表示，新春這幾天，常有狗狗在門口逗留很久，感覺是「狗來富」。

台彩公司表示，今年2000萬超級紅包共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至1月29日，已刮出2個2000萬元、97個100萬元。

億萬富翁彩券行代理人詹小姐表示，這2張刮刮樂都是由子女選號，家長刮中，十分幸運。其中除夕中獎幸運兒為一對4旬父母，每年只要台彩推出2000萬超級紅包，就會帶著國小女兒來購買試手氣。今年，他們在除夕依舊如約而至，選了一張2000元刮刮樂。女兒憑著直覺，用自己的學號「19號」選了號碼中獎。

另一名中獎幸運兒，是億萬富翁彩券行除夕夜開出100萬刮刮樂，一名3旬男子聽到彩券行放鞭炮慶祝，大年初一到店內買了一張2000元和一張500元的彩券，表示要帶回家給曾經刮中10萬元的爸爸刮，結果刮中100萬，覺得投注站太旺了，打電話報喜，並到店裡放鞭炮慶賀。

薛寶國說，爆米發彩券行位於大里區中興路二段，今年春節分別在1月26日，以及大年初一各刮中1張100萬元刮刮樂，除夕也刮出10萬元大獎，好運不斷、中獎連連。

薛寶國指出，他為了能招財運，已連2年在店內扮財神，穿紅馬褂、戴上紅色喜氣財神帽招財，店內員工也都穿上印有「發財」的外衫招財運，沒想到今年真的是迎來財神，中獎連連。

台中市北屯區億萬富翁彩券行連2天刮出2張100萬元刮刮樂，業者表示，是紫南宮招財金雞母帶來好運。圖／讀者提供
台中市北屯區億萬富翁彩券行連2天刮出2張100萬元刮刮樂，業者表示，是紫南宮招財金雞母帶來好運。圖／讀者提供
大里區的爆米發彩券行代理人薛寶國扮財神，店內刮出2張100萬元、1張10萬元刮刮樂。圖／薛寶國提供
大里區的爆米發彩券行代理人薛寶國扮財神，店內刮出2張100萬元、1張10萬元刮刮樂。圖／薛寶國提供
台中市北屯區億萬富翁彩券行連2天刮出2張100萬元刮刮樂，業者表示，是紫南宮招財金雞母帶來好運。圖／讀者提供
台中市北屯區億萬富翁彩券行連2天刮出2張100萬元刮刮樂，業者表示，是紫南宮招財金雞母帶來好運。圖／讀者提供
台中市北屯區億萬富翁彩券行，在除夕及大年初一，連續刮出2張100萬元的刮刮樂。圖／讀者提供
台中市北屯區億萬富翁彩券行，在除夕及大年初一，連續刮出2張100萬元的刮刮樂。圖／讀者提供

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