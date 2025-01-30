國家公園春節不打烊 武陵農場櫻花季2月8日登場

台灣國家公園春節連假不打烊，玉山國家公園內的水里遊客中心推出「微笑精靈~阿里山山椒魚」特展、東埔服務中心推出布農文化展演活動與木雕特展，以及塔塔加遊客中心「與熊共存」特展介紹台灣黑熊的奧祕；武陵農場櫻花季將在2月8日至23日接棒登場。

內政部發布新聞稿指出，台灣有9個國家公園及1個國家自然公園，除東沙環礁國家公園外，其餘園區在春節期間（1月25日至2月2日）都有開放，同時舉辦春節應景活動，歡迎闔家出遊來走春。

內政部表示，陽明山國家公園小油坑、硫磺谷及龍鳳谷等地區，可近距離觀賞「後火山作用」景觀；冷水坑地區則有菁山吊橋、牛奶湖、溫泉浴室及泡腳池等景點；擎天崗中央步道能飽覽草原風光；陽明書屋可探索台灣近代人文史蹟；竹子湖蓬萊米原種田故事館則是了解台灣稻米史的重要據點；二子坪地區步道平緩適合親子同遊，親近大自然同時探訪古厝遺址的景點。

內政部說，雪霸國家公園武陵、觀霧、雪見等3處遊憩區海拔高度約在1700至2000公尺，觀霧地區的聖稜覆雪更是冬日限定美景，有機會欣賞整片赤楊落葉的景象；走訪武陵遊憩區的台灣櫻花鉤吻鮭生態中心，還能在觀景平台上觀賞野生的台灣櫻花鉤吻鮭。此外，武陵農場櫻花季將在2月8日至23日展開。

至於中部地區，內政部說明，玉山國家公園展現從低海拔亞熱帶闊葉林到高海拔溫帶森林的自然景觀，春節期間可欣賞紅榨楓火紅的楓葉，運氣好還能遠眺玉山雪景；水里遊客中心推出「微笑精靈~阿里山山椒魚」特展介紹珍稀孑遺生物應對氣候變遷及高山遊憩挑戰；東埔服務中心推出布農文化展演活動與木雕特展；塔塔加遊客中心「與熊共存」特展深入介紹台灣黑熊的奧祕；南安遊客中心「瓦拉米小學堂」則講解玉山的人文、生態與登山安全知識。

至於南部地區，內政部指出，台江國家公園可欣賞濕地環境，安順吉鹽故事館則呈現漁鹽產業變遷，而黑面琵鷺賞鳥亭是賞鳥的絕佳地點；而墾丁國家公園龍鑾潭自然中心，小水鴨、鳳頭潛鴨、水澤鳧、白眉鴨去年11、12月抵達，可使用高倍望眼鏡窺見水鳥姿態；高雄市壽山國家自然公園則有珊瑚礁植被與副熱帶季風林此外，去年10月啟用的高雄都會公園的共融遊戲場已成為在地的熱門景點。

內政部說，隨著北方候鳥南下，離島金門國家公園天空呈現出彩羽飛翔的景觀，遊客也可前往古厝聚落歇息，或前往古寧頭戰史館「印象金戰‧1949」的沉浸式體驗展演，重溫金門保衛戰的壯烈歷史場景。

內政部提醒，若有安排登山活動，務必關注當地天氣變化，備妥自身禦寒裝備，做好萬全準備，確保戶外遊憩安全；建議民眾可先至各管理處網站（https://www.nps.gov.tw/）查詢交通管制狀況、遊客中心、展館開放時間及相關活動資訊，並搭乘大眾運輸工具避開塞車困擾。

內政部呼籲，國家公園是珍貴的自然寶庫，進入園區時務必遵守規範，請勿有引火取暖、炊煮、任意攀折花木或拋棄果皮垃圾等行為，共同保護國家公園內的珍貴資源與美景，讓世世代代子孫都可以享受生物多樣性的資源。