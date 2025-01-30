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這個地段財氣旺 除夕夜連刮兩個百萬大獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
農曆年假將接近尾聲，但過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，據台彩統計，截至1月26日，頭獎2000萬元還有6個、二獎「200萬元+賓士休旅車」也還有8個。示意圖。本報資料照片
農曆年假將接近尾聲，但過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，據台彩統計，截至1月26日，頭獎2000萬元還有6個、二獎「200萬元+賓士休旅車」也還有8個。示意圖。本報資料照片

除夕夜新北林口中正路的財氣特別旺，一連兩家彩券行幸運刮出百萬獎，而且這兩家彩券行才距離200公尺，已引起當地眾多民眾慕名前往試手氣。

第一家幸運中獎人是一位中年爸爸，據彩券行代理人江小姐轉述，這位爸爸除夕夜吃團圓飯時，看到電視中報導著刮刮樂中獎的新聞，便帶著一家五口一起到彩券行試手氣，一到店裡就直接挑選了一張「2000萬超級紅包」7號，刮開第一個刮區就看到百萬獎金字樣，中獎的爸爸相當淡定的說「我中了」，家人湊近一看是大獎，全家驚喜又興奮，現場顧客也紛紛為幸運的一家人歡呼。

第二家幸運刮中百萬的是位孝順年輕男子，據彩券行代理人莫先生轉述，年前經過彩券店員的推薦，在除夕夜晚上十二點帶母親前往竹林山寺祈福之後來到彩券行買兩張「2000萬超級紅包」，沒想到第二張就刮中100萬元。

農曆年假將接近尾聲，但過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，據台彩統計，截至1月26日，頭獎2000萬元還有6個、二獎「200萬元+賓士休旅車」也還有8個。

春節 蛇年 農曆過年

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