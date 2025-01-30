都市傳說再現 小朋友用學號讓父母刮中百萬獎
小朋友手氣佳，選號用學號來選竟可幫父母刮中百萬大獎。位於台中市北屯區后庄里中清路二段的一家彩券行，此次一對中年夫妻幸運的刮中了百萬大獎，是來自於國小女兒用學號來直覺選號。
據代理人洪小姐表示，這對中年夫妻，每逢過年就會帶著女兒一起到彩券行挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，今年一樣在過年期間到店裡選購「2000萬超級紅包」並交由女兒來選號，結果就讀國小的女兒直覺用自己的學號「19號」挑選，起初刮開時以為中了10萬塊相當開心，隨即請店員協助對獎，沒想到是幸運刮中100萬元，一家人相當開心又激動，現場客戶更熱烈鼓掌使現場氣氛更喜氣歡騰。
每年過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，台灣彩券公司統計至1月29日已刮出2個2000萬元、97個100萬元。據台彩統計，截至1月29日，頭獎2000萬元目前還剩下八個2000萬，1103個100萬可刮。
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