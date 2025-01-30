這家彩券行財氣旺 刮出第2個2000萬大紅包

每年過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，台灣彩券公司統計至1月29日已刮出2個2000萬元、97個100萬元，其中新竹市知名廟口彩券行更刮出第二個「2000萬超級紅包」頭獎兩千萬。

據台彩統計，截至1月29日，頭獎2000萬元還剩下8個2000萬，1103個100萬可刮。

這家廟口公益彩券行位於新竹市東區寺前里竹蓮街。據代理人張先生表示，幸運刮出「2000萬超級紅包」頭獎的幸運兒是一對夫妻，這對夫妻帶著兒子跟女兒來到店裡挑選彩券，一張沒有擺好的2號「2000萬超級紅包」彩券吸引兒子跟女兒的目光，2人都說這張歪歪的沒有擺好。

當下太太便決定挑選這一張，這位太太因為平時沒有購買刮刮樂的習慣，連左上角的遊戲一「春」字都沒有刮開，刮開其他的數字後以為自己沒有中獎，就遞給店員協助確認，店員才發現左上角的遊戲一「春」還沒有刮開，結果一刮開不得了，竟然是「頭獎2000萬元」，夫妻倆既激動又開心得手舞足蹈。