海關：春節查緝不打烊 民眾勿攜帶豬肉製品入境

為防堵春節入境旅客攜帶含豬肉的伴手禮進入台灣，財政部關務署表示，將持續與農業部防檢署加強邊境查緝合作，對入境旅客手提及託運行李實施100% X光檢查，違反規定攜帶豬肉者，可能面臨最高新台幣100萬元罰鍰。

關務署台中關表示，非洲豬瘟疫情在國際仍十分嚴峻，為守護台灣養豬產業及維護食品衛生安全，於農曆春節期間防疫工作不打烊，持續嚴格執行邊境管制，防止非洲豬瘟入侵台灣。

台中關進一步說明，為防堵返鄉入境旅客攜帶含豬肉製品伴手禮進入台灣，將持續與農業部動植物防疫檢疫署加強邊境查緝合作，對入境旅客手提及託運行李實施100% X光檢查，一經查獲即移防檢署依法裁罰，違反規定可能面臨最高100萬元罰鍰，提醒民眾提高警覺，勿存僥倖心態，以免受罰。

此外，高雄關提醒，入出境旅客攜帶超過免稅額的自用行李物品、高額現金、名貴物品或限制物品時，須依規定如實申報，違者可能面臨處罰或延誤通關。

根據現行「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，旅客攜帶自用及家用行李物品（管制品及菸酒除外），總值在完稅價格3.5萬元以下免稅，但有明顯帶貨營利行為或經常出入境且有違規紀錄者，則不適用。

菸酒方面，入境旅客攜帶免稅額度為，酒類1.5公升（不限瓶數），菸品僅限於捲菸200支、或雪茄25支、或菸絲1磅（約0.453公斤）。

旅客出入境攜帶現金部分，新台幣以10萬元為限、人民幣以2萬元為限，其他外幣則以等值1萬美元為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美元為限、黃金以等值2萬美元為限，其他有洗錢風險的貴重物品（如鑽石、寶石、白金等）以等值新台幣50萬元為限。