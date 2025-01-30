新竹和台中夫妻兒女手氣旺 各刮中2000萬與百萬大獎

春節連假已有不少人購買刮刮樂試手氣，根據台灣彩券轉述，新竹有對夫妻一雙兒女在彩券行同時選擇一張刮刮樂，原以為沒中獎請店員確認，店員請夫妻刮開「春」字，結果中頭獎2000萬元。另外台中夫妻女兒用學號挑選試手氣，結果刮中百萬元。

台灣彩券在春節期間推出「2000萬超級紅包」，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至1月29日，已刮出2個2000萬元、97個100萬元。

台彩轉述，其中刮中頭獎2000萬元的是一對信仰虔誠的夫妻，每年除夕都會帶兒女到新竹市彩券行對面的寺廟拜拜，今年拜拜完後看到廟口正對面彩券行人山人海，想說過年就要買刮刮樂沾沾喜氣，便進店挑選刮刮樂。

台彩表示，這對夫妻的兒女不約而同一起指著櫃檯裡面的一張說，「這張歪歪的沒有擺好」，當下太太決定挑選這一張，因平時沒有購買刮刮樂的習慣，刮開後以為自己沒有中獎，遞給店員協助確認，店員發現左上角的遊戲「春」沒有刮開，就請夫妻刮開看看，結果竟然是頭獎2000萬元，夫妻倆激動又開心。

另外幸運刮中百萬獎的是台中一對中年夫妻，台彩轉述，這對夫妻每逢過年就會帶著女兒一起到彩券行挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，今年一樣在過年期間到店裡選購，就讀國小的女兒直覺用自己學號「19號」挑選，起初刮開時以為中了10萬元，相當開心，隨即請店員協助對獎，沒想到是幸運刮中100萬元。