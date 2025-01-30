過年必逛！2025走春必逛人氣老街TOP10 第一名狠甩淡水、旗山老街

過年必逛！全台超夯老街大盤點

過年走春，不再只是探訪親友的習俗，許多家庭更傾向於走訪各地老街，來場穿梭於台灣歷史的旅行。全台老街約有三十處，由北至南舉凡淡水老街、鹿港老街、安平老街等，每一條老街都是時代的見證，一磚一瓦上清楚可見歲月所留下的深刻痕跡。台灣獨有的老街文化，不只成為國人走春的首選清單，同樣吸引許多國外旅客特地前往造訪，像是廣受日韓遊客青睞的九份老街就是指標性景點之一。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出全台話題度最高的十大老街，究竟這場老街爭霸戰誰能勝出呢？

No.10 新北｜鶯歌老街

被網友譽為台灣景德鎮的鶯歌老街，是一個融合了陶藝文化與歷史風情的老街，深受遊客喜愛。沿途的商店街皆以閩南式的紅磚建築為主要風格，加上以馬賽克磁磚拼貼而成的街景設計，在在彰顯了鶯歌老街獨有的韻味。而這裡最著名的便是陶瓷藝術，無論是手工製作的陶器，還是精緻的瓷器藝術品，隨處可見各式陶藝店鋪，讓人彷彿穿越時光，來到了一個充滿藝術氛圍的復古小鎮。在這裡，遊客不僅可以購買陶藝紀念品作為伴手禮，還可以親手體驗陶藝製作，感受創作的樂趣。網友討論「超適合帶長輩來鶯歌老街逛逛，看到陶瓷餐具會買瘋」、「鶯歌還好，個人覺得隔壁三峽老街才厲害」、「鶯歌老街的排骨飯還不錯，其他沒了。」

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

No.9 苗栗｜南庄老街

隱匿在苗栗縣的南庄老街，擁有豐富的客家文化與歷史背景，因此老街內的客家美食多不勝數。桂花是南庄的代表性植物，走在南庄老街細窄的巷弄小道間，還會不時聞到陣陣的桂花香氣，沿途亦有販售以桂花做成的在地小吃，像是桂花釀就是南庄最夯的伴手禮之一，其他如豬籠粄、狗薑粽、擂茶等，也是南庄必嚐特地色美食。無論是為了品嘗獨特的美食，還是醉心於古樸小鎮的風情，每年春節期間，南庄老街總吸引不少遊客來此。「南庄+1，這裡絕對是吃客家美食最好的去處」、「過年的南庄老街人潮超可怕」、「平日去南庄就不少人了，何況是年假期間。」

地址：苗栗縣南庄鄉桂花巷

No.8 台南｜安平老街

安平老街是300多年前荷蘭人所建立的第一條街道，其建築風格多元，包含土角厝、紅磚矮屋、西式洋樓，以及夾雜了古代和現代的建築，漫步於安平老街上可感受到新舊交融的美感，成為不少國人過年走春的好選擇。這裡不僅有代表台灣歷史的古蹟，如安平古堡，還有許多保存完好的傳統建築，彷彿一走入其中，就穿越回了昔日的繁華時光。此外，堪稱美食之都的台南，其老街上的特色小吃更是不讓人失望，像是綿密細緻的安平豆花、外酥內嫩的蚵捲，還有清脆彈牙的小卷米粉，每一種道地小吃都讓人垂涎欲滴。「去安平老街怎麼可以不吃豆花」、「平日去安平都沒啥人，假日來才能體驗安平老街的熱鬧」、「王氏魚皮、阿財牛肉湯都不錯吃。」

地址：台南市安平區延平街

No.7 新北｜金山老街

金山老街在清領時期曾是繁華的商業大街，距今已有三百多年的歷史。在這條充滿歷史與人文氣息的老街上，隱藏著許多超人氣特色美食，像是IG爆紅的巨無霸芋圓、以自助端菜出名的金包里鴨肉、出爐即秒殺的黃金起司包等，多種美食令人流連忘返。此外，芋餅、花生糖、地瓜乳酪蛋糕也被列為金山必買伴手禮清單，深獲不少遊客喜愛，這裡可說是吃貨最不能錯過的老街之一。「去金山老街不吃鴨肉等於沒來過」、「有間賣卜肉跟過貓的不錯」、「芋圓王 金山鴨肉 地瓜片記得買很涮嘴。」

地址：新北市金山區金包里街

No.6 新北｜三峽老街

翻攝新北市觀光旅遊網

全長約260公尺的三峽老街，堪稱是北部最長老街。街道兩旁盡是相連不斷的紅磚拱廊，隨處可見古色古香的老建築，空氣中還不斷飄散著剛出爐的金牛角香氣，這些景象共同構出三峽老街獨有的魅力。除了名聞遐邇的金牛角外，三峽老街還有不少傳統小吃也超值得品嘗，像是鄭記三角豬血糕、山泉水手工豆花、來來滷味等，間間都是令饕客魂牽夢縈的好滋味，也是三峽老街必吃的指標性名店，也難怪成為許多家庭走春的口袋景點。「三峽老街必吃滷味、豆花，然後一定要帶金牛角回家！」、「去三峽就是要買爆金牛角，不然等於白來」、「三峽就是金牛角有名而已吧，沒感覺出它跟其他老街的區別。」

地址：237新北市三峽區民權街

No.5 新北｜九份老街

翻攝新北市觀光旅遊網

被網友評為「全台最頂老街」的九份，是一座融合山海美景、台灣美食、人文歷史於一身的獨特山城，每年都能吸引不少日韓觀光客慕名而來。尤其是神似電影《神隱少女》場景的阿妹茶樓，更是許多海內外遊客指定必拍的打卡夯點。帶有古老東方情調的九份老街，搭配上一整排高掛的大紅燈籠，不只營造出年節的喜慶氛圍，同時也為這裡增添一股神秘感，因此每逢過年期間總是遊客如織，人潮擠爆蜿蜒巷弄。除了復古懷舊的迷人街景外，老街上的美食也是不容小覷，人氣必吃首推阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿、紅糟肉圓，超多傳統台式小吃直接圈粉無數國內外遊客。「九份吧，至少不只街景特殊，食物也不錯」、「九份最頂，但請坐車去，開車去只會找氣」、「每去必吃阿柑姨芋圓、阿妹茶樓，還有山海美景可以看。」

地址：新北市瑞芳區基山街

No.4 桃園｜大溪老街

翻攝桃園觀光導覽網

享譽全台的大溪老街堪稱是桃園人的驕傲，其範圍涵蓋和平路、中山路、中央路三條街道，老街風格是以日治大正時代流行的巴洛克建築為主，其一磚一瓦皆散發出濃厚的歷史韻味。漫步在老街上，處處可見保存完好的古老建築，沿途還能欣賞到各種傳統小吃的療癒製程，耳邊也不時傳來攤商們此起彼落的吆喝聲，在在讓人感受到專屬大溪老街的魅力，成為不少桃園在地人走春清單的首選。「很好逛的地方，有許多美食小吃，當地特色豆干花生也不錯，還有大溪橋的景色，假日可以安排小旅行」、「北部很老的老街，建築保存很好，大溪名產豆干好吃，商家多古玩多，豆花也推，可以逛一個下午」、「大溪老街是不錯，但交通不方便，車位也難找。」

地址：桃園市大溪區和平路、中山路

No.3 新北｜淡水老街

緊鄰河畔的淡水老街可說是北部最知名的人氣老街，這裡林立著各式小吃、童玩，以及少見的民俗飾品，加上鄰近淡水捷運站的易達性，因此常吸引許多外地遊客前來造訪。淡水老街分為內外兩側，內側盡是各種特色店家與伴手禮名店，吃喝玩樂一應俱全；外側則是享有「東方威尼斯」美名的淡水金色水岸步道，沿途也有不少道地的傳統小吃，還能順便欣賞街頭藝人的精采表演。每年春節期間，這裡總是遊客如織，人氣之高不難想見，網友也紛紛表示「絕對首推淡水老街！食物好吃，景又美」、「淡水老街好是好，但過年來人潮塞爆很可怕」、「之前過年曾去淡水老街逛過一次，根本只能看到滿滿的人頭。」

地址：新北市淡水區中正路

No.2 高雄｜旗山老街

翻攝高雄旅遊網

作為高雄知名觀光景點的旗山老街，其建築風格以圓拱亭仔腳和巴洛克式街屋為主。這裡不僅保留許多日據時代的建築特色，還有旗山限定的在地小吃，著名代表如梨大蛋中蛋、香蕉蛋糕、紅糟肉...各種IG爆紅美食都隱藏其中。交通部觀光署在2024年1月至11日月間，針對「觀光遊憩據點」進行人次統計，旗山老街就以646多萬人次入榜第三名，堪稱高雄最有魅力的人氣老街。「旗山老街大概是少數我會持續再訪的老街之一」、「就老街豐富度來說還蠻值得一逛，旗山的名產是香蕉，街上有相關的蛋捲、冰品、蛋糕等，當地有知名的小吃也都在旁邊」、 「旗山老街算還蠻有年味的，過年很適合帶家人來這裡走走。」

地址：高雄市旗山街

No.1 彰化｜鹿港老街

翻攝彰化旅遊資訊網

根據觀光署最新統計，鹿港老街在2024年以1,355萬人次奪下第一名寶座，狠甩南北部最知名的淡水和旗山老街。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，鹿港老街也拿下本次「過年必逛老街」排行榜冠軍，網路聲量多達4,097筆，堪稱全台最強老街無誤。

鹿港在清朝時期就是個重要的海港，其沿著溪河形成熱鬧的聚落，直至今日仍保留了過去的小鎮風貌。走進老街的紅磚巷弄間，讓人彷彿踏進時空長河之中，昔日的商貿繁榮好似歷歷在目。此外，香火鼎盛的鹿港天后宮也位於老街之中，不只假日吸引大批遊客進香參拜，每逢過年期間更是摩肩擦踵、人潮不斷。在拜拜祈福之餘，還能順遊古色古香的鹿港老街，因此成為不少人走春的最佳首選，拿下第一名當之無愧。網友討論「鹿港，很大好逛又保有古房子味道」、「問就是鹿港」、「鹿港老街要逛老房子…然後吃包子」、「北部最頂的老街就是九份，而中部最頂的就是鹿港老街。」

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2025年01月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

冠軍不是擲筊求籤、八字命盤！台人熱衷十大算命方式大公開

蛇年瘋買刮刮樂！2025過年必備儀式感TOP 10 走春、圍爐排不進前三？

爆漿流心酥、超大顆草莓大福、涮嘴肉乾...台北十家必買的老字號伴手禮名店推薦

年假出遊不可錯過！國道服務區網友激推10大必吃美食

2025過年圍爐必吃！最新十大人氣年菜揭曉 「它」竟比烏魚子、佛跳牆更受歡迎