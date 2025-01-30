不斷更新／初二回娘家南下車潮高峰 國道18地雷路段曝

（8:30更新）

今天為春節連續假期第6天、大年初二，今天0-5時平均交通量為9.3百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的2.3倍。今天上午6時起車潮湧現，目前除國1南向湖口至竹北、王田至彰化系統；國3南向大溪至高原路段車多壅塞，其餘路段行車大致正常。截至上午7時，交通量為15.9百萬車公里，高速公路局預估今天交通量為137百萬車公里。

昨天全日交通量121.4百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.3倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日（2.5百萬車公里）的1.4倍。

高公局說，昨天壅塞路段包括國1南向楊梅端至新竹、三義至后里、彰化系統至埔鹽系統、員林至西螺服務區；國3南向土城至高原、通霄至大甲、草屯至南投、北向新店至木柵；國5北向宜蘭至頭城。西部路段昨晚9時紓解，國5北向昨晚11時紓解。其餘路段行車大致正常。

國道今天相關疏導措施，包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發，另國5北向用路人上午9時前出發。

（7:00更新）

今天為春節連續假期初二，好天氣適合走春，習俗初二回娘家，預期將是國道南下車潮高峰；目前國道北、中、南區路況大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為137百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中南向交通量可達71百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

今天國道重點壅塞路段部分，高公局說，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發。