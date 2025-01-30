快訊

川普與祖克柏握手言和內幕曝！Meta同意付8.2億和解金「加入核心圈」

大年初二回娘家…禁忌多別踩雷！ 別做這事「沖掉一年份財氣」

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／初二回娘家南下車潮高峰 國道18地雷路段曝

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
今天為春節連續假期初二，好天氣適合走春，習俗初二回娘家，預期將是國道南下車潮高峰。示意圖。本報資料照片
今天為春節連續假期初二，好天氣適合走春，習俗初二回娘家，預期將是國道南下車潮高峰。示意圖。本報資料照片

（8:30更新）

今天為春節連續假期第6天、大年初二，今天0-5時平均交通量為9.3百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的2.3倍。今天上午6時起車潮湧現，目前除國1南向湖口至竹北、王田至彰化系統；國3南向大溪至高原路段車多壅塞，其餘路段行車大致正常。截至上午7時，交通量為15.9百萬車公里，高速公路局預估今天交通量為137百萬車公里。

昨天全日交通量121.4百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.3倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日（2.5百萬車公里）的1.4倍。

高公局說，昨天壅塞路段包括國1南向楊梅端至新竹、三義至后里、彰化系統至埔鹽系統、員林至西螺服務區；國3南向土城至高原、通霄至大甲、草屯至南投、北向新店至木柵；國5北向宜蘭至頭城。西部路段昨晚9時紓解，國5北向昨晚11時紓解。其餘路段行車大致正常。

國道今天相關疏導措施，包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發，另國5北向用路人上午9時前出發。

（7:00更新）

今天為春節連續假期初二，好天氣適合走春，習俗初二回娘家，預期將是國道南下車潮高峰；目前國道北、中、南區路況大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為137百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中南向交通量可達71百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

今天國道重點壅塞路段部分，高公局說，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國道 春節 春節交通 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

下午車潮現國道多段紅爆 明初二8大易壅塞路段一次看

初一走春返鄉車潮 高公局估國道8路段易壅塞

除夕國道順暢 大年初一「12個路段」易壅塞

相關新聞

明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

今天大年初一，交通部高公局統計，截至今天17時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里。明天年...

不斷更新／初二回娘家南下車潮高峰 國道18地雷路段曝

今天為春節連續假期第6天、大年初二，今天0-5時平均交通量為9.3百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的2.3倍。

大年初二禁忌多別踩雷！ 別做這事「沖掉一年份財氣」

農曆過年大年初二，傳統習俗是女兒「回娘家」的日子，又稱「回門」。嫁出去的女兒當天帶著夫婿和小孩回娘家，和父母親人團聚，但過年期間總有不少傳統禁忌，一不小心就容易踩雷。《聯合新聞網》為您整理初二回娘家各項禁忌，讓您在新的一年別犯忌諱抱緊好運。

長嫂如婆像桶箍 過年辦桌食欲開

我結婚時，婆婆早已過世，但我有一位忙前忙後、打理一切的大嫂，她肩負起夫家三兄妹及子孫輩的生活事項安排，有任何疑難問題跟她...

蛇的本土事

我的文學小礦藏大都是開採自童年。我的一條「文學的蛇」也游自童年。資源吉光片羽，組成一張「文學蛇皮」的斑斕...

當鞭炮聲響起

我喜愛鞭炮聲勝過煙火炸放的聲響，我喜愛過農曆年勝過新曆年。我從不跟風跨年，或許是某年在捷運站被擠到快喘不過氣，此後不再靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。