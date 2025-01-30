初一求財 10萬人湧紫南宮

昨天大年初一，南投竹山紫南宮湧入大批民眾參拜走春，廟前、廟內密密麻麻都擠滿了人潮，求金處也是大排長龍。廟方表示，初一參拜人次就突破十萬人，借還金達二萬人，元旦至今已借出六千萬元，人氣非常旺。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，是地方重要信仰中心，更因求財靈驗，以借發財金聞名，每到春節、周末連假，前去參拜、求金人潮洶湧，元旦發招財錢母、正月十六「呷丁酒」，更是連年吸引數萬人排隊領取，香火鼎盛。

不少民眾趁初一到紫南宮走春，廟內一早就湧入大批信眾，直至中午仍是人潮不斷，廟前、廟內滿是參香信眾，求金處也大排長龍，即使六個借還金窗口全開放，人龍仍滿到服務中心外，隊伍一度超過三百公尺。

紫南宮主委莊秋安說，今年借還金狀況較往年踴躍，昨天來求金的民眾至少多了二、三成；而來拜土地公的人更多，光是昨天初一參拜人次就突破十萬人，借還金達二萬人。

莊秋安說，每年春節是民眾借還金的高峰期，今年元旦至今已借出六千萬元，到正月十六呷丁酒，借金可能會破億。廟方也提醒，不論賺錢與否，建議一年內還金，可還金後再求金，讓財氣能不斷流通。

紫南宮招財錢母受歡迎，市面又出現仿冒品甚至詐騙，莊秋安表示，已與警方合作查緝，也將由律師採司法手段解決，也再次呼籲紫南宮錢母只送不賣，除元旦排隊領取外，民眾響應捐血、捐發票等公益行動，也能取得招財錢母。