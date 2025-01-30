初二國道南向車流變1.5倍 18處易塞

今天大年初二，是傳統回娘家的日子，返鄉或出遊恐要避開壅塞時、路段。交通部高公局預判今天國道車潮將湧現，約有十八個易壅塞路段，除了桃竹苗和中部等多個路段將車多速慢，另外，國五往宜蘭方向的南港系統到頭城路段，預計大清早五時就會湧現車潮，一直會塞到下午四時，北向宜蘭至坪林段，高公局則預估於上午九時車潮湧現，預計將塞至深夜十一時。

高公局預估，重點壅塞的地雷路段，包括國一南向楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統，北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口、圓山—大華系統；國三南向土城—關西、快官—霧峰，北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國五南向南港系統—頭城、北向宜蘭—坪林；國四西向潭子系統—豐勢；國六西向舊正—霧峰系統；國十東向鼎金系統—燕巢系統、西向仁武—左營端等路段。

高公局路況預報員陳立哲表示，預估初二國道交通量為一三七百萬車公里，其中南向交通量可達七十一百萬車公里，為平日年平均一點五倍。國五南向南港系統到頭城，早上五時至下午十七時壅塞；國一南向楊梅到頭份、國三南向中和到關西，早上到中午間車流量亦大。

陳立哲也指出，中部國道南向彰化到埔鹽系統早上七時至下午十四時車流量大；國三南向快官到霧峰、草屯到名間，早上到中午為車流量尖峰。南部國道國一南向大灣到路竹、國十東向鼎金系統至燕巢，車流量則集中於上午九時至中午十二時。

陳立哲建議，西部國道南向用路人可盡量於六時前或十二時後出發；國五南向用路人建議五時前或十七時後出發，另國五北向用路人建議九時前出發，以利節省時間。

另昨初一出遊車潮也湧現，下午西部國道多路段壅塞，國三南向鶯歌系統到大溪時速僅廿八公里；國一南向銅鑼到三義、北斗到西螺服務站時速一度僅有廿九公里。亦發生數起零星車禍，國三北向三四二公里處四輛小客車追撞，占用內線車道，造成車流回堵五公里；國三南向五十一公里處也有二輛小客車追撞，亦造成車流回堵，提醒用路人勿疲勞駕駛。

高公局也表示，國一平鎮系統埔鹽系統、埔鹽系統，以及國五石碇、坪林南向入口早上五時到中午十二時匝道封閉；國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向下午一時到十八時實施高乘載管制。