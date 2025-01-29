快訊

抓到了！竹東三環幫槍擊案1死5傷 4逃逸槍手今晚返台投案

故意還是不小心？女婿開車回家過年竟丟包丈母娘 她焦急衝上高速公路

聽新聞
0:00 / 0:00

明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天大年初一，交通部高公局統計，截至今天17時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里。聯合報系資料照
今天大年初一，交通部高公局統計，截至今天17時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里。聯合報系資料照

今天大年初一，交通部高公局統計，截至今天17時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里。明天年初二傳統習俗回娘家，高公局預估全台國道約有18個易壅塞路段，其中國五南向南港系統到頭城路段，預計上午6時左右就會湧現車潮，預計至下午16時前壅塞；北向宜蘭至坪林段，則預估於上午9時車潮湧現，預計將塞至深夜23時。

大年初一好天氣不少民眾出門走春，高公局表示，今國道仍有零星車禍，下午12時58分國3北向342.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時44分排除，造成後方車流回堵5公里；14時31分於國3南向51.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道，於下午14時38分排除，造成後方車流回堵3公里。

另，15時49分於國3南向56.4公里處也發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午15時53分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵。

高公局表示，明天年初二預估國道交通量為137百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中南向交通量可達71百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰，北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10東向鼎金系統－燕巢系統、西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人，儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省時間。

另外，高公局也指出，明日國道5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制；另國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，0至5時則暫停收費。

春節 春節交通 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

下午車潮現國道多段紅爆 明初二8大易壅塞路段一次看

除夕追撞豪車！高雄8旬翁駕車追撞藍寶堅尼Urus

初一晴朗陽光普照 國道北上南下「紅通通」

初一走春返鄉車潮 高公局估國道8路段易壅塞

相關新聞

明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

今天大年初一，交通部高公局統計，截至今天17時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里。明天年...

今起開吃「年夜加熱菜」 醫給「這建議」避免吃進毒物

昨天是除夕夜，秉持著「年年有餘」的精神，不少家庭都會刻意留下剩菜，今天開始會重複加熱年夜菜食用，林口長庚臨床毒物中心主任...

年夜飯啃個豬腳「牙就斷了」 牙醫師：春節讓爛牙現形

50多歲的林姓男子，去年於春節期間，大啖象徵「增幅添壽」的豬腳，結果不小心咬斷牙，年後就醫發現，該名男子整口牙齒狀況不佳...

初一財運強強滾！大樂透頭獎 「蛇拿九穩」 春節加碼大小紅包獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

大年初二禁忌多別踩雷！ 別做這事「沖掉一年份財氣」

農曆過年大年初二，傳統習俗是女兒「回娘家」的日子，又稱「回門」。嫁出去的女兒當天帶著夫婿和小孩回娘家，和父母親人團聚，但過年期間總有不少傳統禁忌，一不小心就容易踩雷。《聯合新聞網》為您整理初二回娘家各項禁忌，讓您在新的一年別犯忌諱抱緊好運。

下午車潮現國道多段紅爆 明初二8大易壅塞路段一次看

今天大年初一天氣佳，民眾走春國道也湧現車潮，高公局表示截至下午15時，國道全線交通量為66.6百萬車公里，預估今日將來到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。