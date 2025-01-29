明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

今天大年初一，交通部高公局統計，截至今天17時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里。明天年初二傳統習俗回娘家，高公局預估全台國道約有18個易壅塞路段，其中國五南向南港系統到頭城路段，預計上午6時左右就會湧現車潮，預計至下午16時前壅塞；北向宜蘭至坪林段，則預估於上午9時車潮湧現，預計將塞至深夜23時。

大年初一好天氣不少民眾出門走春，高公局表示，今國道仍有零星車禍，下午12時58分國3北向342.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時44分排除，造成後方車流回堵5公里；14時31分於國3南向51.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道，於下午14時38分排除，造成後方車流回堵3公里。

另，15時49分於國3南向56.4公里處也發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午15時53分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵。

高公局表示，明天年初二預估國道交通量為137百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中南向交通量可達71百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰，北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10東向鼎金系統－燕巢系統、西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人，儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省時間。

另外，高公局也指出，明日國道5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制；另國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，0至5時則暫停收費。