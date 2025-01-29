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年夜飯啃個豬腳「牙就斷了」 牙醫師：春節讓爛牙現形

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
牙醫師劉立陽說，春節連假像是催化劑，平時疏於照顧口腔健康的人，這段期間最容易出狀況或惡化。圖／劉立陽提供
牙醫師劉立陽說，春節連假像是催化劑，平時疏於照顧口腔健康的人，這段期間最容易出狀況或惡化。圖／劉立陽提供

50多歲的林姓男子，去年於春節期間，大啖象徵「增幅添壽」的豬腳，結果不小心咬斷牙，年後就醫發現，該名男子整口牙齒狀況不佳，不僅患有牙周病，牙齦也時常出血，過年期間時常咬硬物，直接折損牙齒。牙醫師劉立陽說，每到春節都是檢視平時有無照顧牙齒的期末考試，年後通常會有一批斷牙就醫潮。

劉立陽說，今年春節長達9天，而連假期間，最怕感染急症以外，最怕遇到「牙痛」，一旦出現牙痛，多數診所都沒有在春節期間看診，只能忍著牙痛到年後就醫，9天連假恐因疼痛感壞了興致。每年過年期間，最常出現的牙齒狀況為「斷牙」，有些人平時就有咬硬物的習慣，如咬冰塊，而年節期間，又有很多「硬物」，如堅果、牛軋糖，或是帶骨的年菜。

劉立陽說，平時對於牙齒保健相對疏忽的民眾，如果在春節期間，大量嚼食硬物，都可能讓牙齒受損甚至斷裂，嚴重恐需要立即拔牙齒，後續透過植牙才能恢復牙齒的正常咬合。避免春節期間出現「斷牙悲劇」，建議平時沒有在好好清潔牙齒的民眾，一定要減少食用硬物，同時也要改變潔牙頻率與習慣。

他說，每餐飯後都應該要刷牙，且一定要搭配牙線，將卡在牙縫中的食物剔除，刷牙時不要過於用力，如果民眾刷牙時會出血，要懷疑可能已經有牙周疾病，而使用牙線會讓出血量增加，可改用牙尖刷、沖牙機等輔助工具降低牙齦出血的機率，同時也務必要盡快就醫。

劉立陽說，春節連假像是催化劑，平時疏於照顧口腔健康的人，這段期間最容易出狀況或惡化，他們也多半是診所開工後的第一批患者「像是本來牙齒就有裂的，就可能加劇斷裂」，建議民眾，善用每半年一次的健保洗牙，牙周有狀況者建議三個月回診一次，趁著新年時光，重新檢視自己的口腔健康。

春節 蛇年 農曆過年

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