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今起開吃「年夜加熱菜」 醫給「這建議」避免吃進毒物

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
年夜飯菜剩下後，若要重新加熱，建議不要整份加熱，應取出該餐的食用份量加熱。本報資料照片
年夜飯菜剩下後，若要重新加熱，建議不要整份加熱，應取出該餐的食用份量加熱。本報資料照片

昨天是除夕夜，秉持著「年年有餘」的精神，不少家庭都會刻意留下剩菜，今天開始會重複加熱年夜菜食用，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，年菜重新加熱食用，千萬別整份加熱，應取出該餐需要吃得份量再行加熱，如果取出的量未吃完，千萬別倒回原來儲放在冰箱的菜中，避免細菌孳生；保存食物使用保鮮膜，應與食物保持一定距離，用微波爐加熱食物，應把保鮮膜拿掉，避免PVC材質保鮮膜釋放塑化劑。

顏宗海表示，年年有餘是長年以來的習俗，但避免食物中毒，準備餐點都應該以當餐的份量為主，不要煮過多，又放在冰箱重複加熱，不僅會讓食物的營養素流失，也有可能因為沒有徹底加熱，讓家人把致病微生物或是毒物吃進肚子。

但為了因應習俗，今天開始如果要重新將年菜加熱食用，顏宗海說，千萬要記得不要整份加熱，特別像是長年菜，傳統家庭會烹煮一大鍋，建議今天要加熱重新食用時，取出今天當餐要吃的份量加熱即可，整份年菜重複加熱，家人未用公筷母匙，食物上的微生物不斷累積，保存時間一旦又拉長，後續民眾中毒的機率就會增加。

他說，避免食物遭微生物汙染，最好的方法其實是昨天年夜菜一完成時，就先把過多的食物分裝起來，全家人再一起用餐；而食物的保存，也建議優先使用保鮮盒，特別建議使用玻璃或陶瓷材質的保鮮盒，勝過塑膠材質保鮮盒以及保鮮膜。

顏宗海表示，目前塑膠材質的保鮮盒雖然都是耐高溫的PE材質，但還是比玻璃或陶瓷材質不穩定，而國人習慣使用的保鮮膜，有多種材質可以選擇，其中PVC材質，如果經過加熱，可能會釋放塑化劑，許多人在挑選保鮮膜時，可能未注意到材質，一律建議，用保鮮膜包裹剩菜時，最好的方法是，將食物分裝到具有高度的碗中，與保鮮膜距離至少一公分，讓食物不要直接接觸到保鮮膜，如果採用微波爐加熱，統統都把保鮮膜撕掉後，再加熱。

塑化劑已知會增加孩童性早熟的機率，也會增加女性罹患乳癌的風險，如果孕婦尿液中的塑化劑代謝物濃度越高，該名孕婦如果懷的是男嬰，其男嬰生殖器官有先天性異常的風險會愈高。

春節 蛇年 農曆過年

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