白沙屯拱天宮抽四季籤 「稻、豆、瓜、海」4公籤出爐

今天是大年初一，有別於各大廟宇抽「國運籤」預測來年國運，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮維持「敬天崇神」的精神，循例於昨晚除夕夜擲筊請示媽祖，抽出「稻、豆、瓜、海」4張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，為當地居民的農漁活動提供指引。

拱天宮管理委員會指出，民間信仰的價值在於反映社區的生活經驗與需求，白沙屯是一個典型的農漁業結合型聚落，先民在開墾土地、面對未知的氣候挑戰時，透過媽祖籤示尋求解答，並以「敬天崇神」的宗教信仰方式，表達對大自然和四季變遷的敬畏，同時藉由儀式來延續信仰，傳承給下一代。

主委洪文華表示，當國內各大廟宇抽「國運籤」預測來年國運之際，白沙屯的四季籤反映出當地農漁村的特色，通過媽祖的籤示項目「稻、豆、瓜、海」，不僅真實地傳達了媽祖對這片土地、海洋和人民的庇佑，也顯示出媽祖、當地居民與自然環境之間緊密的聯繫。

歲次乙巳年，白沙屯媽祖筊示四季籤為：「稻」第3首「前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽，多福多男並多壽，一門嘉慶此為先」；「豆」第1首「曉日瞳瞳萬象融，河清海晏慶年豐，生逢盛世真歡樂，好把心田答化工」。