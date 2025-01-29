大年初一國運籤出爐 苗栗玉清宮抽「人民」下下籤

苗栗知名信仰中心之一的玉清宮，循往例舉辦法會於大年初一子時抽籤解運，其中代表國運籤抽出的「人民」籤為第53首下下籤，籤詩內容「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」；另「五穀」籤則是抽出中平。

廟方解籤，這首「人民」籤詩表示目前仍然不得志，過去的經歷坎坷不平的遭遇，猶如南鳥依北巢，寄人籬下為人作嫁，而自己雖吃了不少苦，還是一無所成，不過從今天起開始轉運，以前沒有「貴人」現在有了，不過仍然還要等待一些時候，大約夏、秋之後會有好消息。

此籤似乎暗示目前國內朝野對立氣氛緊張，為了預算互相攻堅甚至提出罷免，警示在位者應用心協助治理國政，繼續僵持下去只會兩敗俱傷，應該坐下來好好協商讓國家更和諧穩定開創新局，而這個契機將會在下半年獲得更明朗。

玉清宮今年另外抽出的公籤，「五穀」籤第45首「中平」籤詩內容「好將心地力耕耘，彼此山頭總是墳，陰地不如心地好，修為到底卻輸君」。