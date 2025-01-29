媽祖是他的財神！ 屏東少年郎參拜慈鳳宮 獲一桶金

屏東市一名年輕人到慈鳳宮拜拜，祈求新的一年工作順利、家人身體健康，順便逛了春節市集，回程路上在彩券行買了1張2000萬超級紅包，幸運刮中100萬元，年輕人太開心，直說要向媽祖好好還願。

根據台彩轉述中獎人故事，賣出100萬元大獎「億昇彩券行」老闆表示，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是年約20歲的年輕人，當時屏東市慈鳳宮（媽祖廟）前的路段正舉辦春節年貨市集活動，他先去媽祖廟拜拜祈求新的一年工作順利、家人身體健康、一切平安順心，在逛年貨市集回程的路上經過彩券行決定進去試手氣。

幸運兒沒有挑選號碼或是特殊撇步，直接買了一張「2000萬超級紅包」，原以為刮中10萬元，拿給老闆確認後驚喜發現是中100萬元，幸運的年輕人開心直喊，「一定要回去媽祖廟好好還願」。