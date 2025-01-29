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黑曼巴來圓夢 24號球衣的念想將帶粉絲前進NBA看球賽

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
全店籃球迷，幸運「黑曼巴」球衣背號讓健身男刮中百萬金。圖／台彩提供
全店籃球迷，幸運「黑曼巴」球衣背號讓健身男刮中百萬金。圖／台彩提供

台北市一家布置各種籃球小物的彩券行，日前賣出1「1200萬大吉利」刮刮樂100萬元大獎，幸運中獎人是Kobe Bryant的粉絲，在彩券行看到他的照片，決定選擇編號尾數24的彩券來刮，一刮開幸運中了百萬獎金，幸運兒今年就能圓夢，去美國看NBA。

這家有特色的幸運彩券行，開在台北市北投區自強街的「鑫睿彩券行」，根據台彩轉述中獎人故事，刮中「1200萬大吉利」100萬元的幸運兒，是一位熱愛健身的30多歲男性，這家彩券行的老闆、店員都是籃球迷，因此店內佈置各式各樣的籃球小物，其中代理人特別喜歡一位24號球衣（綽號黑曼巴）的球星，他的照片就擺在電腦彩券的投注機前面。

據轉述，很多人都將Kobe的24背號當成幸運號碼，這位幸運兒就是被這位球星的照片吸引，表示也是他的粉絲，於是馬上請店員給他一張尾數24號的刮刮樂，正巧檯面上有張編號尾數24號的「1200萬大吉利」，一刮開果真幸運中了百萬獎金，幸運兒開心表示如果今年有機會的話，想拿著這筆獎金圓自己去美國看NBA的夢。

1200萬大吉利刮刮樂售價1000元，頭獎獎金1200萬元，共有6個，二獎獎金是100萬元，有175個；截至28日止，已刮出1個1200萬元，以及10個100萬元。

春節 蛇年 農曆過年

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