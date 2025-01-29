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她一眼看出大獎彩券長得不一樣 刮出金蛇頭獎

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
蛇年限定金蛇獎刮刮樂總中獎率100％。圖／台彩提供
蛇年限定金蛇獎刮刮樂總中獎率100％。圖／台彩提供

蛇年限定的刮刮樂「金蛇獎」，中獎機率100％，一名30歲幸運兒先買2000萬超級紅包先中2張1萬元，再買金蛇獎2張都中獎，其中一張賀中頭獎300萬元。一張500元的金蛇獎，中的獎金比一張2000元的超級紅包，刮中更高額獎金。

賣出金蛇獎頭獎彩券的彩券行，是台中市北屯區陳平路的泰準彩券行，台彩轉述中獎人故事指出，幸運刮中「金蛇獎」頭獎300萬元是年約30歲女性，當天小年夜人潮相當多，她先買了幾張「2000萬超級紅包」，其中2張幸運中1萬元。

既然手氣好，就繼續追加，這位幸運兒接著就注意到擺在店內牆邊的金山財神爺，靈機一動也想試試蛇年限定的「金蛇獎」，她發現有1、2張券面特別明顯、有點捲的彩券，於是選定這2張，結果2張都中獎，其中1張超幸運，刮中頭獎300萬元，開心直呼這是小年夜最幸運的驚喜，也為新年開了好兆頭。

金蛇獎刮刮樂每張售價500元，頭獎獎金300萬元，其他還有5萬元、1萬元、5000元、2000元、1500元、1000元、800元、600元、500元、300元、200元、100元等獎項，總中獎機率100％。

春節 蛇年 農曆過年

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