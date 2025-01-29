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媳婦好奇「婆婆給多少紅包？」 網曝真相：不互包才最好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「大家收到婆婆包多少元的紅包？」領紅包示意圖。圖／AI生成
一名網友好奇問「大家收到婆婆包多少元的紅包？」領紅包示意圖。圖／AI生成

過年期間紅包少不了，不論是包給長輩、包給晚輩，都是一份年節的祝福。不過有位媳婦好奇「各位辛苦的媽媽們，來說說婆婆今年包給我們多少錢？」她指出「我婆婆包給我2600元」。貼文曝光後，許多媳婦回應「我跟婆婆都不會互包給對方，個人覺得這樣挺好的」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示「親愛的媽媽們辛苦了，來說說，今年婆婆包給大家多少呢？我先說，我婆婆包給我2600元」。

貼文曝光後，引發了100多則留言，有網友認為不需要紅包「我跟婆婆都不會互包，個人覺得這樣挺好的，對於不會禮尚往來的通通不要」、「從沒拿到過」、「結婚7年沒收過婆婆紅包，過年跟生子都沒有」、「婆婆包的紅包是什麼？可以吃嗎？」、「我沒有收到婆婆給的紅包，我覺得這樣很好」。

也有人分享自己的經驗「今年第8年，每年婆婆都給2萬2千元」、「婆婆每年都包給我1萬元」、「去年拿到公公婆婆各給3600元，我也有包給他們，畢竟他們幫我照顧小孩，加上煮飯什麼的，雖然包不多，但代表我的心意」、「以前我懷孕在家待產休息婆婆會包給我，每月也會塞給我零用錢，如今婆婆75歲了，我們家裡不是做生意的，但感謝她在我忙碌時幫我接送小孩，還會買菜、煮飯給我們吃，我很感謝給我自由的公婆，所以我們包給公婆紅包。雖然都是老公在包，但我會加碼再包給公婆，感謝他們幫我照顧孩子」。

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