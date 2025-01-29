財神爺駐點？一直賣出大獎的彩券行名單 台彩全說了

財運旺的時候就是擋不住，開出頭獎的彩券行，往往吸引很多消費者趕來沾財氣，還真的接二連三開大獎，台彩統計幾家近期財氣很旺的彩券行名單供大家參考，桃園、台中、新北、高雄，還有台南，都有彩券行入列，快記下來！

大樂透春節加碼期間，桃園市桃園區「千百萬彩券行｣繼1月24日、1月26日開出春節大紅包和春節小紅包獎項後，1月27日再度開出1注春節小紅包，累計今年春節已開出3注加碼獎項，十分幸運。

台中市西區的「阿蓮一路發彩券行｣，去年春節期間曾開出100萬元春節大紅包獎項，去年5月17日則開出1.97億元的大樂透頭獎，今年春節加碼首期（1月24日）即開出1注10萬元的春節小紅包，1月28日再次開出春節小紅包獎項。

新北市蘆洲區的「信富發彩券行｣以及新北市板橋區的「贏滿滿彩券行｣都在1月27日開出今年的第2注加碼獎項。

高雄市鼓山區的「彩鑫商行｣是第5屆公益彩券發行期間首次開出威力彩頭獎的投注站（113年1月22日開出頭獎2億元），今年春節大樂透加碼1月27日也順利開出百萬春節大紅包。台南市北區的「財神降臨彩券行｣去年和今年都有開出春節大紅包。