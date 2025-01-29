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全台14地方創生景點春節不打烊 遊玩採買也能接地氣

中央社／ 台北29日電

2025年春節連假長達9天，除了與親友團聚，更令人期待的是出門旅遊踏青。地方創生辦公室精選全台14個春節不打烊的景點，不論品嚐時令野菜的花生火鍋、充滿趣味的食魚教育，又或是走進電視劇場景俗女村，都能讓民眾遊玩之餘，也能夠深入體驗在地風情。

「地方創生」的核心精神是以人為本，結合新創觀念，由地方青年觀察家鄉，找到問題並提出解決對策，進而帶動地方復興，達到吸引青年返鄉、均衡台灣城鄉發展的願景。

國發會負責統籌及協調整合部會地方創生相關資源，落實推動地方創生工作，除了透過政府資源給予協助，近年嘗試用更活潑的方式，如經營社群媒體、搭配節慶推出地方創生年節商品型錄。因應新年到來，地方創生辦公室更精選全台14個春節不打烊站點。

以北部為例，新北三芝的二號倉庫、三芝故事館，大年初一，初三至初五都是正常營業，民眾搭配北海岸景點後，可以順遊至此，欣賞北海岸藝術家與青農的創作歷程與背後的故事。

宜蘭的好山好水，每到假日往往吸引大批人潮驅車前往，地方創生辦公室私藏的口袋名單就是位於冬山的「有蟲咬物」餐廳，餐點發想均以宜蘭在地特色食材為主，盡量使用有機食材，同時減少碳運輸，其中最受歡迎的餐點就是「花生火鍋」，微辣濃郁湯頭令人吮指回味。

至於東部，春節連假期間同樣熱鬧，花蓮新城的山海百貨可以讓民眾逛得盡興，迴游吧則以食魚體驗聞名，除了品嚐特色點心，如鰹魚爆米花、鰹魚琴酒，也可以與家人一起「摸魚」、體驗魚類觀察等各式行程，寓教於樂。

位於花蓮市「Stroll散步咖啡」，則是另個地方創生型態。

地方創生辦公室協同主持人許芯榆說明，地方創生不只單一面貌，有些以商品的方式呈現，有些是體驗，核心都是永續公益與共好的價值，因此餐廳、甜點都能是地方創生團隊，設計餐點過程中，選用在地食材製作、研發，除了宜蘭的有蟲咬物，花蓮九日良田的和菓子也是一例。

至於「Stroll散步咖啡」，乍看之下是一般的咖啡店，許芯榆說明，這家店的老闆既是咖啡師，也是甜點師，他除了經營咖啡店，也繪製咖啡甜點散步地圖，用自己的方式，讓大家認識他眼中的花蓮，這就是與地方共好的價值展現。

南部則推薦位於台南後壁的俗女村，是電視劇「俗女養成記」的拍攝地點。許芯榆說明，俗女村不只是觀光景點，更是地方創生青年培力工作站，工作站團隊深耕在地，了解如何運用地方歷史與特色，創造年輕人的就業機會，並與在地長者串連，共同活化街區。

許芯榆笑說，她對俗女村印象很深刻的是，除了有充滿活力的年輕人，也有90多歲的阿伯販售商品，大家一起努力，引入更多人流。

地方創生團隊遍布全台灣，北中南東到離島，都有團隊努力打拚。許芯榆表示，民眾春節連假期間，不妨納入地方創生元素，不只具有意義，對創生團隊而言也是很大鼓勵。

春節 蛇年 農曆過年

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