立春好運開年！這三生肖幸福加倍、桃花盛開

立春，象徵著一年春天的開始，為二十四節氣中的第一個節氣。2025年的立春為國曆2月3日，標誌著陰陽氣交替轉換、萬物復甦的時刻。此時節天氣逐漸回暖，大地開始展現生命力，是開啟新希望與新計畫的重要時刻。

如何在立春招好運

第一招：利存法聚財氣

立春當天，把168或1688元轉帳至自己的帳戶，或直接存入錢包，象徵財運充盈，全年財源廣進。親友間互相轉帳也可以，寓意財氣流動，人人共發。

第二招：躲春避煞法

按照民俗說法，立春日是是新舊年的交界點，這種新舊交替的混亂磁場，會對運勢比較低迷的人造成影響。若近期感到壓力較大或運勢低迷、犯太歲者（2025年包括蛇、豬、猴、虎），可選擇「躲春」：在家靜心休息，避免參與大型聚會，點平安香淨化環境，有助於穩定運勢，提升整年的正能量。

第三招：晨光吸運法

在立春清晨6點至9點，選擇面向東方（日出方向），進行深呼吸，並默念「吸納春之氣，運轉新氣象」。迎接晨光能帶來新的活力與正能量，幫助打開全年的好運之門。

第四招：立春開運餐

立春當天準備「春捲」作為應景美食，內含紅蘿蔔、韭菜等五行食材，象徵五行平衡、運勢圓滿。與家人一同享用，提升家庭氣氛與和諧度，同時招來財運。

立春前後最旺的生肖

生肖牛

立春後，生肖牛的事業與財運有明顯提升。工作上，你的努力開始獲得成果，並有機會接觸新的計畫或升遷機會。財運穩定，正財收入提升，有些人甚至可能獲得意外之財。感情方面，單身者有機會遇見合適的對象，已婚者則與伴侶更能同心協力，共同規劃未來。

生肖馬

立春前後是生肖馬展現實力的好時機，事業上新機遇層出不窮，過去停滯的計畫有望重新啟動，並且帶來積極的回報。財運方面，偏財運特別顯著，可小試身手，增加收入。感情上，單身者有望在社交場合遇見對的人，有伴侶者感情更加甜蜜。

生肖雞

生肖雞在立春期間運勢旺盛，尤其在人際關係和工作表現上大放異彩。你的能力容易被看見，並吸引合作機會，幫助實現事業上的進步。財運穩定且有上升趨勢，正財和偏財都有不錯的表現。感情上，單身者桃花運增強，適合主動爭取機會。

掌握節氣的轉運時機，讓立春成為新一年好運的開始！

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