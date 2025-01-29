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過年鞭炮從半夜開始炸不停？ 網曝兩極看法：這就是年味

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨除夕夜大家放鞭炮，放到半夜12點很吵，不過也有人認為「這才是年味」。鞭炮示意圖。圖／ingimage
一名網友抱怨除夕夜大家放鞭炮，放到半夜12點很吵，不過也有人認為「這才是年味」。鞭炮示意圖。圖／ingimage

傳統習俗過年除了長輩給晚輩紅包外，還會放鞭炮，嚇走年獸。雖然現在過年禁止亂放鞭炮，不過昨（28）日除夕晚間，就有網友聽到不斷放鞭炮的聲音，讓他氣得大罵「現在都已經半夜12點了，還越放越多鞭炮，真的吵到不行」。

一名網友在PTT發文表示，從除夕晚上外面就一直放鞭炮，放到半夜12點，都沒有要暫緩的趨勢，還越放越多，越來越吵，讓他氣得直呼「真的是吵到不行，想睡覺都不能睡，這些放鞭炮的人都當作別人不用睡覺嗎？真的很誇張！」

文章曝光後，有網友認同「確實很吵，外面一整片都是煙火」、「同感，我也是被吵醒了」、「外面鞭炮聲一串，真的很吵」、「明天早上再放鞭炮不行嗎？」、「何時才能廢除這種傳統，一直放鞭炮是在吵什麼？」、「我們這邊鞭炮持續5分鐘以上了，還在放」、「台中也這樣吵死了，放鞭炮放了快20分鐘，還是在23時58分開始放的」、「大安區也有人在放啊，還放一陣子」、「過年就是要補眠，這樣真的很吵」。

也有人指出這是傳統「其實是現代壓力太大，都沒有年味了」、「小時候我記得吵更久」、「中華文化式微了」、「這就是年味啊」、「今年放得很猛，代表大家都有賺錢啊」、「過年本來就是要這樣，有什麼好不爽的？」、「就有你們這些人，才會讓過年越來越沒有意思，不喜歡傳統不會移民喔？」、「我建議以後跨年不要放煙火，過年也不要放假」、「爽啦，過年就是要這樣，除夕就是沒有要睡覺啊，這個世代慢慢個人化了」。

春節 蛇年 農曆過年

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