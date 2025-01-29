不斷更新／初一走春避開國道12地雷路段 南向建議午後再出發

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聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高速公路局預估今（29）日國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍。示意圖。聯合報系資料照
高速公路局預估今（29）日國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍。示意圖。聯合報系資料照

（06:00更新）

今天為春節連續假期初一，穿新衣走春開運，目前北、中、南區的國道各路段車流順暢；國5石碇、坪林入口匝道封閉，南港系統匝道儀控已開啟。高速公路局預估今天國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

至於今天重點壅塞路段，高公局說，預判為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

今天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

大年初一、初二的國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供
大年初一、初二的國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供

國道 春節 春節交通 蛇年 農曆過年

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