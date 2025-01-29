彰化南瑤宮抽出四季籤 象徵整體運勢的年冬籤是「先難後吉」

彰化南瑤宮今天大年初一子時舉行年度四季籤擲筊儀式，由南瑤宮管理人暨彰化市長林世賢偕同地方仕紳共同見證下，依循古法抽出代表全年運勢的四支籤詩，其中「年冬籤」是代表整體年度運勢，呈現「先難後吉」，展現「柳暗花明」的發展趨勢。

本次抽出的籤詩分別為人民籤、生意籤、六畜籤及年冬籤，為信眾提供新年運勢指引，依四季籤詩解析，「人民籤 」是 中平至小凶，籤文：「良驥用拖車，輪蹄力不持，世間無百樂，到老伴農鋤。」 本年人民籤描繪良馬被用於拖車的景象，反映民眾可能面臨才能未獲適當發揮的處境。籤詩提示民眾應審慎評估個人定位，避免陷入力不從心的困境。「世間無百樂」揭示人生難免有不如意之事，而「到老伴農鋤」則預示需以踏實勤勉的態度面對生活。

「生意籤」是 大吉，籤文：「三奇最為良，求財大吉昌，若人逢此卦，萬事盡皆祥。」 本年度商業發展預測吉祥，「三奇」象徵天時、地利、人和俱備，有利於商業拓展與投資理財。籤詩預示本年度企業經營與創業活動皆具良好契機，建議把握時機，積極進取，當可獲得豐碩成果。

「六畜籤」– 小凶至中平，籤文：「明珠失手中，美玉被塵蒙，卡和應難得，行人信未通。」 農牧業及相關資源需謹慎應對。籤詩以明珠失落、美玉蒙塵為喻，暗示產業發展可能遭遇溝通障礙或資源運用效率不彰的問題，「卡和應難得」與「行人信未通」更提醒相關從業人員應加強風險管理，建立完善的危機處理機制。

「年冬籤 」是先難後吉，籤文：「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚。」 年度整體運勢展現「柳暗花明」的發展趨勢。籤詩開首「筊筶好難前」表明年初可能面臨挑戰，但「求謀大吉昌」預示只要保持耐心與毅力，終將轉危為安。「滿門多吉慶，童叟喜氣揚」更描繪出家庭和樂、喜氣洋洋的美好景象。